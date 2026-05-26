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Gandia reúne a las delegaciones de las siete playas y dos puertos deportivos con Bandera Azul desde hace 40 años

El departamento de Turismo ha diseñado paralelamente el programa de concienciación “Gandia a la Mar” que se celebrará este fin de semana

Gandia celebra su bandera azul

Gandia celebra su bandera azul / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia acogerá este jueves el acto oficial conmemorativo del 40º Aniversario del programa Bandera Azul en España. El acto institucional tendrá lugar a las 12: 30 horas en las instalaciones del Hotel Senator y, en este, se rendirá homenaje a las únicas siete playas y dos puertos deportivos de todo el territorio español que han conseguido revalidar esta distinción de calidad, seguridad y sostenibilidad medioambiental de manera interrumpida durante cuatro décadas.

En la ceremonia se hará entrega de un reconocimiento extraordinario a las delegaciones oficiales de Alcalà de Xivert, Alacant, Calp, Cullera, el Campello, Oleiros, el Club Nàutic Altea, el Club Nàutic Calp y Gandia.

Balbina Sendra, concejala de Turismo, Playas y Promoción Exterior, ha destacado la importancia de la ciudad como punto de encuentro de este aniversario. En sus palabras, “es un honor y un orgullo para Gandia ejercer como sede de una fecha tan significativa a escala nacional. Formar parte de este selecto grupo de municipios que han mantenido la excelencia de sus playas y puertos de manera interrumpida durante cuarenta años demuestra que la sostenibilidad y la calidad no son un esfuerzo temporal, sino una razón de ser para nuestra ciudad”.

Gandia revalida su bandera azul

Gandia suma este año la renovación de la Bandera Blava en la playa del Auri / Àlex Oltra

Asimismo, la edil ha querido hacer partícipe de todo el tejido social de este logro. En sus palabras, “este éxito pertenece a toda la ciudadanía, a los servicios de playa y al sector turístico. Por ello, queremos celebrar esta capacidad nacional abriendo la conmemoración a vecinos y visitantes a través de las actividades de “Gandia a la Mar”, reforzando nuestro compromiso histórico con el litoral”.

Además de la obtención a la distinción por el 40 º aniversario consecutivo en la Platja Nord, Gandia suma este año la renovación de la Bandera Azul en la playa del Auir y en el Aula Natura Marjal de Gandia, el galardón Sendero Azul a la pasarela elevada por los viandantes de la Platja Nord, así como una mención especial a escala nacional por el excelente trabajo en materia de salvamento y socorrismo.

Programa especial Gandia a la Mar

Paralelamente, el departamento de Turismo de Gandia ha diseñado una programación complementaria de carácter técnico, de concienciación y lúdico orientado a la ciudadanía y visitantes, que se desarrollará entre el 29 y el 31 de mayo.

El viernes 29 de mayo, a las 10: 30 horas, se llevará a cabo la jornada de sensibilización y “Neteja de Microplàstics”, coordinada operativamente por la organización Xaloc.

A las 11: 30 horas, se desarrollará el taller formativo de reanimación cardiopulmonar (RCP), impartido de manera magistral por el doctor Pepe Palacios, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

El sábado 30 de mayo, a las 9 h, arrancará la actividad física “Latin Fitness” en el marco de la promoción de la salud en espacios abiertos.

De 17: 30 a 19:30 horas, se celebrará la apertura del espacio pedagógico “Jocs a la mar”, con talleres medioambientales orientados al público familiar.

A las 18 horas, se llevará a cabo un paseo marítimo delante de la calle Galícia, un encuentro cultural con la actuación musical del grupo German Brothers.

El domingo 31 de mayo, a las 9 horas, se iniciará la agenda con una sesión matinal de yoga orientada al bienestar integral.

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De 17:30 a 19:30 horas, se cerrará el espacio pedagógico e institucional “Jocs a la mar” con actividades didácticas de preservación marina.

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