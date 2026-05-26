Un gran premio al trabajo bien hecho para Juanvi Escolano Muñoz: "Ir con la selección nacional absoluta es lo máximo"
La Real Federación Española de Atletismo convoca por primera vez al de Gandia como entrenador del primer equipo de España
Juanvi Escolano Muñoz no necesita presentación. Es uno de los mejores entrenadores de España en atletismo, especialista en el sector de lanzamientos. Es el jefe de la Academia del Club de Córrer el Garbí. Escolano ha sido un fijo en las convocatorias de la selección española de atletismo paralímpico y también como integrante del cuerpo técnico en las de atletismo en categorías inferiores.
El gandiense ha estado presente en Juegos Paralímpicos, Europeos y Mundiales, tanto de atletismo adaptado como de atletismo convencional. Sus atletas han ganado medallas y han mejorado marcas, demostrando que su aportación es decisiva para el rendimiento de los deportistas.
Competición internacional
Pero ahora le llega el momento más importante. La Real Federación Española de Atletismo le ha convocado para ser entrenador de los lanzadores y las lanzadoras de la selección nacional absoluta.
Su nombre figura en la lista de España que competirá en el Campeonato Iberoamericano 2026, competición que se disputará en Lima (Perú) del 29 al 31 de mayo.
Junto a Escolano estará su lanzadora más aventajada, la nº 1 de España en lanzamiento de peso, Belén Toimil, a quien dirige y entrena desde esta misma temporada.
El técnico gandiense ha expresado públicamente su satisfacción por ser uno de los entrenadores de la selección: "Ir con la absoluta es lo máximo", ha dicho. Escolano espera que esta sea la primera de muchas convocatorias del primer equipo nacional de atletismo, pero mientras tanto "yo, a lo mío, a seguir trabajando como hasta ahora o mejor".
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
- La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
- Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
- El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación