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Un gran premio al trabajo bien hecho para Juanvi Escolano Muñoz: "Ir con la selección nacional absoluta es lo máximo"

La Real Federación Española de Atletismo convoca por primera vez al de Gandia como entrenador del primer equipo de España

Juanvi Escolano y Belén Toimil, seleccionados por España absoluta para el Campeonato Iberoamericano

Juanvi Escolano y Belén Toimil, seleccionados por España absoluta para el Campeonato Iberoamericano / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Juanvi Escolano Muñoz no necesita presentación. Es uno de los mejores entrenadores de España en atletismo, especialista en el sector de lanzamientos. Es el jefe de la Academia del Club de Córrer el Garbí. Escolano ha sido un fijo en las convocatorias de la selección española de atletismo paralímpico y también como integrante del cuerpo técnico en las de atletismo en categorías inferiores.

El gandiense ha estado presente en Juegos Paralímpicos, Europeos y Mundiales, tanto de atletismo adaptado como de atletismo convencional. Sus atletas han ganado medallas y han mejorado marcas, demostrando que su aportación es decisiva para el rendimiento de los deportistas.

Competición internacional

Pero ahora le llega el momento más importante. La Real Federación Española de Atletismo le ha convocado para ser entrenador de los lanzadores y las lanzadoras de la selección nacional absoluta.

Su nombre figura en la lista de España que competirá en el Campeonato Iberoamericano 2026, competición que se disputará en Lima (Perú) del 29 al 31 de mayo.

Junto a Escolano estará su lanzadora más aventajada, la nº 1 de España en lanzamiento de peso, Belén Toimil, a quien dirige y entrena desde esta misma temporada.

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El técnico gandiense ha expresado públicamente su satisfacción por ser uno de los entrenadores de la selección: "Ir con la absoluta es lo máximo", ha dicho. Escolano espera que esta sea la primera de muchas convocatorias del primer equipo nacional de atletismo, pero mientras tanto "yo, a lo mío, a seguir trabajando como hasta ahora o mejor".

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