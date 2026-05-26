Grupo Cajamar reúne en Gandia al sector hotelero de la Safor para analizar los nuevos retos y tendencias

Grupo Cooperativo Cajamar ha celebrado en Gandia una jornada dirigida a profesionales del sector hotelero con el objetivo de analizar su situación actual, compartir perspectivas de evolución y reforzar el acompañamiento especializado que ofrece a través de su Área de Hoteles y Turismo.

El responsable del Área de Hoteles y Turismo de Grupo Cajamar, Andrés Seijo, ha sido el encargado de abrir la jornada. Durante su intervención ha analizado el contexto turístico en España, la evolución del sector en el primer trimestre de 2026 y el posicionamiento de la Comunitat Valenciana y de Gandia dentro del conjunto nacional. Asimismo, ha expuesto como el contexto internacional está influyendo en los flujos turísticos, lo que obliga al sector a anticiparse y reforzar su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más cambiante. Además, ha resaltado que "el sector hotelero atraviesa un momento de transformación en el que la adaptación a la demanda, la sostenibilidad y la digitalización son factores clave para mantener su competitividad".

A continuación, el presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Gandia y la Safor y director general del Hotel Tres Anclas, Luis Rodríguez de Rivera, ha ofrecido su visión sobre la situación actual del sector, sus expectativas de evolución y los cambios registrados en la demanda.

La próxima jornada, en octubre

En su intervención ha destacado la adaptación de la oferta a las nuevas necesidades y preferencias de los clientes, así como los principales retos a los que se enfrentan los establecimientos hoteleros. Asimismo, ha avanzado la organización de una próxima jornada sectorial en octubre, promovida por la asociación, orientada a ofrecer soluciones específicas para los profesionales.

Posteriormente, el director general de Economía de la Generalitat Valenciana, Francisco José Soria, ha abordado el papel estratégico del sector turístico en la economía de la Comunitat Valenciana.

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La jornada ha concluido con la intervención de cierre del director de Zona de Cajamar, Francisco Hostalet, quien ha puesto en valor la importancia de este tipo de encuentros para generar conocimiento compartido y reforzar la colaboración con el sector hotelero, como parte del compromiso de Cajamar con su desarrollo.