Literatura, música y solidaridad: Gandia acoge el VII Repte Solidari en beneficio de una asociación de niños con cáncer

Gandia celebrará este sábado 30 de mayo, a las 12: 30 horas en el mercat del Prado, el VII Repte Solidari, una iniciativa impulsada por la Asociación Amics de la Universitat Popular de Gandia junto a la organizadora Adriana Serlik.

Bajo el lema “Un llibre, una exposició, un concert”, este año se presentará el libro “La danza de contrast”, un poemario de Juan Salvador Ferrer, quién además es músico de los grupos La Nada y Ramonets. El libro cuenta con un prólogo de Salvador Naya e ilustraciones del artista taiwanés Chi Chang Hseih.

Liduvina Gil, concejala de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, ha explicado que esta edición trae un cambio de formato acompañado de actuaciones musicales de la mano de Xavi Puig y del grupo Ritualia. Además, ha señalado que durante la jornada se pondrán a la venta ejemplares de ediciones anteriores del proyecto solidario con el objetivo de destinar la recaptación a la Asocación Aspanion, entidad que trabaja en el apoyo a niños y niñas con cáncer.

Serlik ha destacado la evolución del proyecto y ha recordado que la primera edición fue en 2019 con una iniciativa literaria vinculada a su libro “El ojo cósmico”, un escrito sobre su proceso contra el cáncer.

Ha subrayado la implicación de los autores, ilustradores y músicos participantes, así como la importancia de la colaboración ciudadana y espera que toda la gente asista y colabore. En sus palabras, “creo que es una buena forma de ayudar a los niños y a las familias que tienen cáncer”.

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Gil ha agradecido el trabajo de la organización y la implicación altruista de todas las personas participantes y ha destacado el valor de estas iniciativas que unen cultura y solidaridad. Asimismo invita a toda la ciudadanía a asistir a una jornada llena de música, con presentación y venta de libros.