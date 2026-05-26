Como manda la tradición: El Club de Fútbol Gandia ofrece a la ciudad su ascenso a la Lliga Comunitat como campeón de Primera FFCV

El Ayuntamiento de Gandia ha organizado una recepción oficial al Club de Fútbol Gandia con motivo del ascenso como campeón de liga de su primer equipo. El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por el regidor delegado de Deportes, Jesús Naveiro, y otros miembros de la corporación municipal, ha recibido en el salón de plenos a la plantilla, cuerpo técnico y directivos de la entidad. Un acto que supone un reconocimiento a una temporada marcada por el esfuerzo colectivo y culminada con el retorno del equipo a una categoría superior.

El alcalde destaca el mérito deportivo conseguido por el club y puso en valor el trabajo realizado por jugadores, técnicos, directiva y afición para conseguir el objetivo. Prieto subrayó que "las cosas no pasan por casualidad y aseguró que el éxito "es fruto de la determinación, el esfuerzo y el trabajo colectivo".

El primer edil también quiso reconocer todas las personas que, en los momentos más difíciles del club, trabajaron para evitar la desaparición, destacando la implicación de anteriores gestores, patrocinadores, cantera, entrenadores y seguidores. "El CF Gandia representa el orgullo de la ciudad y este ascenso tiene que ser lo primero de muchos éxitos", afirma.

El alcalde y el concejal de Deportes saludan al presidente, entrenador y capitán del CF Gandia / Natxo Francés

Por su parte, el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, recordó los complicados momentos vividos hace casi dos años, cuando el club estuvo al cariz de la desaparición por problemas administrativos y económicos. Naveiro rememoró las gestiones realizadas contrarreloj entre el Ayuntamiento, responsables federativos y personas vinculadas al club para garantizar la continuidad. "Hoy podemos celebrar un ascenso que simboliza el esfuerzo de mucha gente y el inicio de una nueva etapa para el fútbol de Gandia", señaló.

Valoraciones

En representación del club, el presidente, Sergio González, agradeció el apoyo institucional recibido durante los momentos más complejos de la entidad y ofreció simbólicamente la copa de campeones al Ayuntamiento "como representación de toda la ciudadanía de Gandia". González destacó, además, el papel del club como embajador de la ciudad y puso en valor el compromiso de una plantilla formada mayoritariamente por jugadores de la comarca.

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Los jugadores también tomaron la palabra. Jorge Benítez agradeció el apoyo recibido durante una temporada "bonita y exigente", en la cual, aseguró, "el trabajo ha dado sus frutos a pesar de las dificultades". En la misma línea, el entrenador, Alberto Gregori, puso en valor el compromiso del cuerpo técnico, la directiva y los futbolistas para lograr un objetivo conseguido "gracias al esfuerzo de todos".