El Museu Arqueològic de Gandia acoge este viernes una charla sobre el yacimiento de Sanxo Llop

El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) continúa acercando a la ciudadanía el patrimonio histórico y arqueológico del territorio con una nueva actividad dedicada a uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes de la comarca.

Este viernes 29 de mayo, a las 18.30 horas, el museo acogerá la charla “Sanxo Llop: Un jaciment arqueològic decisiu per al coneixement del calcolític (3.200-2.100 aC) a les nostres terres”, a cargo de los arqueólogos Josep Pascual y Esteve Ribera, que han participado en las excavaciones desarrolladas en los últimos años.

La charla permitirá conocer en profundidad un espacio arqueológico que se ha convertido en una pieza fundamental para entender la Prehistoria de la Safor y la evolución de las primeras comunidades humanas que habitaron estas tierras.

La concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, destacó la importancia de esta iniciativa divulgativa y el trabajo desarrollado desde el museo municipal: "Desde el Ayuntamiento de Gandia continuamos apostando para acercar nuestro patrimonio a la ciudadanía y presentando investigaciones que nos ayudan a entender mejor quién somos y de dónde venimos. Sanxo Llop es un yacimiento excepcional que nos ofrece información extraordinaria sobre las primeras comunidades que habitaron nuestro territorio y sobre las relaciones comerciales y culturales que mantenían con otras zonas del Mediterráneo", señaló.

El yacimiento toma el nombre de un antiguo colono aragonés del siglo XIII que da nombre a una extensa partida situada a la orilla derecha del río Serpis, desde la avenida de Alacant hasta Rafalcaid. Este espacio también ha sido conocido históricamente con otras denominaciones como la Vital o la Alqueria de Sant Andreu.

Las excavaciones arqueológicas hechas durante los últimos años han revelado un conjunto de estructuras excavadas en el subsuelo —mayoritariamente silos y otros espacios reutilizados— que han proporcionado abundante material arqueológico y datos de gran trascendencia científica.

El director del MAGa y arqueólogo municipal, Carles Miret, explicó que Sanxo Llop presenta características únicas: "Nos encontramos ante uno de los yacimientos más singulares e importantes de nuestra comarca. Probablemente es uno de los primeros lugares del territorio donde aparece metal durante el calcolítico, es decir, durante la edad del cobre. Este hecho nos habla de contactos y de intercambios con zonas productoras como la costa almeriense y evidencia la existencia de redes comerciales marítimas hace más de 5.000 años".

Entre los hallazgos más sorprendentes destacan restos vinculados al medio marino, como vértebras y costillas de ballena o restos de delfín, incluyendo un entierro asociado en este mamífero, una circunstancia especialmente singular.

Además, el yacimiento muestra una ocupación humana prolongada a lo largo del tiempo, puesto que, más allá del periodo calcolítico, también se documentan restos ibéricos, romanas y tardorromanos. Entre estas últimas destaca un entierro doble localizado en una misma estructura que, gracias a estudios genéticos, ha permitido identificar una relación familiar directa entre las dos personas inhumadas: un padre y una hija.

"Sanxo Llop nos ayuda a reconstruir miles de años de historia y nos permite entender como evolucionaron las comunidades humanas, sus costumbres, sus intercambios y sus formas de vida. Es un yacimiento que continúa ofreciendo información de gran valor científico y que todavía tiene mucho que contar", añadió Miret.

La charla se centrará especialmente en el periodo comprendido entre el III Milenio a. C., hace entre 4.000 y 5.000 años, una etapa considerada decisiva en la transformación de las sociedades prehistóricas y en la aparición de nuevas formas de organización y tecnología. La actividad es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía hasta completar el aforo.