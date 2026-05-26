El musical "Viatge a Oz" de la compañía de Tavernes de la Valldigna Trencadís Produccions gana el Premio Teatro de Rojas

Tavernes de la Valldigna vuelve a situarse en el mapa del teatro musical estatal. La compañía valenciana Trencadís Produccions ha sido reconocida en la 34 ª edición de los Premios Teatro de Rojas de Toledo gracias a su espectáculo "Viatge a Oz, el musical", que ha sido galardonado en la categoría a Mejor Espectáculo Infantil y Familiar.

Para la compañía, con sede en Tavernes de la Valldigna, este premio supone un nuevo impulso para su trayectoria, ya que desde hace más de una década, apuesta por el teatro familiar y los grandes musicales como vehículo para conectar con públicos de todas las edades.

"Viatge a Oz, el musical", escrito por Josep Mollà y dirigido por José Tomàs Cháfer, se estrenó en octubre de 2022 en el Teatre Chapí de Villena. Poco después, la compañía presentó también la versión en valenciano de este espectáculo en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, un espacio de referencia para la compañía teatral y, a su vez, escenario habitual de muchos de sus estrenos y residencias artísticas.

El espectáculo ha tenido una gran trayectoria desde su estreno. Fue candidato a los Premios Max en la categoría a Mejor Espectáculo Musical y también recibió el premio a Mejor Musical Familiar en los Premios del Teatre Musical.

Además, la función ha sido recomendada por la Red Nacional de Teatros y ha formado parte en las últimas ediciones del programa Platea, impulsada por el Ministerio de Cultura para favorecer la circulación de actuaciones escénicas por todo el Estado.

Desde Trencadís Produccions han mostrado su gran satisfacción por el galardón y han destacado especialmente “la ilusión que supone recibir un premio que decide el público”, así como el valor que tiene la compañía valenciana por continuar llevando sus producciones familiares a los principales escenarios del país.

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