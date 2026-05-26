Nace en Oliva una asociación para hacer frente al aumento de jabalíes y otras especies silvestres en la Comunitat Valenciana

La creciente presencia de jabalíes, conejos y otras especies silvestres se ha convertido en un grave problema para la agricultura, la seguridad vial y el equilibrio de los ecosistemas tanto en la Safor como en el conjunto de la Comunitat Valenciana. De hecho, varios municipios de la comarca ya han comenzado a aplicar medidas para frenar su proliferación. La Diputación de Valencia instaló hace unos meses en la CV-600 a la altura de Simat de la Valldigna un sistema pionero para conocer en tiempo real la presencia de jabalíes, mientras que en Oliva se han colocado jaulas que han permitido atrapar hasta 200 animales en cinco meses.

Precisamente en este municipio se ha creado la Asociación de Afectados de la Fauna Silvestre de la Comunitat Valenciana (AFAS), que busca poner solución a los problemas que estas especies silvestres, como jabalíes, arruís, muflones o conejos, generan en la agricultura, la seguridad vial y el equilibrio de los ecosistemas.

AFAS recuerda que, según datos de la Dirección General de Tráfico, actualmente se registra una media de 2,5 accidentes de tráfico relacionados con fauna silvestre. La entidad, que también congrega a las comarcas de l’Alacantí, l’Alcoià, la Vall d’Albaida, la Marina Alta y la Ribera, añade que la situación no solo afecta a la seguridad, sino que también supone un riesgo para la salud pública, puede ocasionar una pérdida de la biodiversidad o daños en el patrimonio rural -destrucción de muros de piedra seca que permiten frenar los efectos de las lluvias torrenciales-.

Daños provocados por jabalíes en un campo agrícola. / Levante-EMV

La asociación busca dar respuesta a esta problemática y, a su vez, defender los intereses de los propietarios y arrendatarios de terrenos agrícolas y forestales. Así, entre sus principales objetivos se encuentran la concienciación sobre la fragilidad del entorno rural, la búsqueda de soluciones ante los daños causados por la fauna silvestre, la coordinación con administraciones y entidades vinculadas al medio ambiente, así como la gestión de ayudas e indemnizaciones para los afectados.

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A lo largo de las próximas semanas, AFAS elaborará estudios sobre los daños ocasionados, trabajará para crear protocolos de actuación y colaborará con otras entidades para dar visibilidad a este problema.