Oliva encargará una nueva Relación de Puestos de Trabajo que defina mejor la plantilla municipal

El pleno de Oliva de este jueves tiene previsto aprobar la propuesta de plantilla de personal, tras el dictamen de la Comisión de Gobernación del lunes. El gobierno local, formado por Projecte Oliva y UCIN, votó a favor y la oposición, PP, Compromís y PSPV-PSOE, se abstuvo. Solo votó en contra en la comisión anterior el sindicato UGT.

Se trata de un paso necesario para la aprobación definitiva del presupuesto municipal, al que todavía le faltan unos informes y será la primera vez que se aprueben por separado ambos documentos.

Desde diciembre se ha estado trabajando en diferentes propuestas, según el concejal de Personal, Joan Mascarell. "Una primera propuesta vino a finales del año pasado, en la que dijimos que no se cambiara nada y se actualizaran los incrementos salariales previstos por ley y que iríamos durante el año mirando las posibles modificaciones, pero nos dijeron que no”.

La segunda propuesta "no sentó demasiado bien porque había muchos incrementos salariales, al final era lo que nos pedían los jefes de departamento, pero tampoco salió adelante” remarcó Mascarell.

Finalmente se presentó una tercera propuesta aparcando los aumentos salariales y creando siete plazas de Policía Local, 11 de Servicios Sociales, se amortiza una plaza de psicóloga, que asume la Generalitat, y se crea otra plaza de arquitecto. Los sindicatos, excepto la UGT, estuvieron de acuerdo con la propuesta que hizo el gobierno municipal.

El concejal reconoce que "está pendiente la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo, que está licitada, desde 2007 tenemos la misma y ya está desfasada”. El estudio durará 13 meses y hará un diagnóstico de las 380 plazas laborales que tiene el Ayuntamiento de Oliva.