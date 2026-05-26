Sinergia histórica: Los clubes de fútbol de Xeraco y Xeresa se unen con el beneplácito de los ayuntamientos

Club Unió Esportiva Xeraco-Xeresa. Esta será la denominación del nuevo club fútbol que nacerá de la unión de las actuales entidades CD Xeraco y Athletic Club de Fútbol Xeresa.

Se trata de una sinergia entre ambos clubes para contar con una escuela de fútbol lo más competitiva posible en el presidente inmediato, pero, sobre todo, en el futuro. Resulta curioso como dos colectivos que siempre han rivalizado deportivamente sobre los terrenos de juego, ahora pueden acabar siendo una.

La idea, que ya se intentó hacer realidad en otras ocasiones con directivas anteriores, ha sido bendecida por los ayuntamientos de ambas localidades. Los trámites para formalizar la unión ya están en marcha. El objetivo es contar con una estructura deportiva potente con unos 25 equipos, entre fútbol 11 y fútbol 8, en los que se incluyen también los femeninos.

El cadete femenino del actual Athletic CF Xeresa / ACF Xeresa

La escuela resultante de esta unión podría derivar en que el nuevo club de fútbol se situara al nivel de Tavernes, Oliva o, incluso, Gandia. Al menos, esa es la intención de los responsables directivos que están llevando a cabo las negociaciones.

Crecer y consolidarse

Tanto en Xeraco como en Xeresa ya conocen todos las intenciones de ambos clubes. Las actuales directivas se están reuniendo con los equipos para comunicarles la situación actual de la unión.

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Los dos clubes quieren crecer deportivamente y por ello se unen en un proyecto común para ofrecer más oportunidades a jugadores y jugadoras y fortalecer el trabajo formativo que se realiza desde ambas entidades.