Opinió
2027: l’hora del poble
La sensació que moltes institucions han deixat de parlar el llenguatge de la ciutadania, del poble. I davant d'això el bipartidisme només ofereix soroll, confrontació i una política convertida en negoci.
Esther Sapena
Divendres passat ens vam reunir militants, simpatitzants de la Safor-Valldigna al carrer Tossal de Gandia, de forma simultània amb moltes altres ciutats i comarques del País Valencià, per a donar el tret d’eixida d’un camí polític i col·lectiu que ens ha de portar al canvi a les institucions valencianes l’any vinent. “2027: l’hora del poble”, és molt més que un lema esperançador, una manera d’entendre el moment que vivim. Perquè els canvis importants no es preparen unes setmanes abans de les eleccions. Es construeixen amb temps, amb treball, amb idees i amb persones implicades. Formant-se als carrers, als barris, als pobles, a les associacions, centres de treball i espais compartits i de lluita. Es conformen quan la gent deixa de resignar-se.
Hi ha una sensació compartida: que alguna cosa s'està movent. Perquè hi ha qui ja no pot més. Per la dificultat d’accedir a un habitatge digne, arribar a final de mes... Per culpa de les retallades als serveis públics... En definitiva, la sensació que moltes institucions han deixat de parlar el llenguatge de la ciutadania, del poble. I davant d'això el bipartidisme només ofereix soroll, confrontació i una política convertida en negoci. Però també hi ha qui continua creient que les administracions han de servir per a una altra cosa. Compromís hem demostrat durant anys que es pot fer política d'una altra manera. Ho hem fet defensant una política útil, arrelada al territori i centrada en la vida de les persones. Ho vam demostrar als governs amb Compromís a la Generalitat.
I a Gandia també sabem molt bé què significa això des de 2015, amb el primer govern del canvi i amb un paper determinant de Compromís. Des d'aleshores s'han impulsat polítiques valentes, moltes vegades fins al límit que permetien les circumstàncies econòmiques i les majories, però sempre amb una idea clara: governar no és administrar el present; és millorar la vida de la gent. Compromís hem sigut determinants a l'hora d'impulsar polítiques socials, avançar en drets, defensar els serveis públics, protegir el nostre territori, la llengua o la cultura. Donant veu a una manera d'entendre la política basada en la proximitat i en l'orgull de poble.
I precisament perquè sabem que les coses es poden fer d'una altra manera, sabem també que res està garantit. Tot allò que costa anys construir es pot perdre, com els drets, els avanços socials o la confiança en les institucions. Per això Gandia i la comarca ha sigut una de les primeres parades d'este recorregut que s'ha posat en marxa simultàniament arreu del País Valencià. La Safor-Valldigna som terra de gent compromesa, d’un valencianisme que no es resigna, de gent que ha demostrat moltes vegades que quan s'organitza és capaç de transformar la realitat. Som terra d’alcaldies valentes, de regidores i regidors que treballem cada dia pels nostres pobles, de militància activa. Una comarca que ha demostrat durant molts anys que es pot governar amb honestedat, amb proximitat i amb orgull de poble.
I això no ha passat per casualitat; hi ha hagut i hi ha molta gent deixant-se la pell, militant quan era difícil, carrer a carrer, poble a poble. Quan la gent s'organitza, les coses passen. Fem-ho possible!
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
- Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
- La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
- El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación