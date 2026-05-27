El AC Gandia y el CH Tavernes de la Valldigna se lucen en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Halterofilia
La competición disputada en Elche reúne a los y las mejores halteras en el ámbito autonómico
Salva Talens / Pepe Juan
El Atletico Club Gandia de Halterofilia brilla con luz propia en el campeonato con cinco títulos autonómicos. En categoría femenina sobresalieron Laura Cháfer, campeona autonómica en la categoría de 77 kilos y autora además de la mejor marca de la competición; mientras que Carmen Gallardo, oro en 53 kilos y segunda mejor marca femenina; y Martina Gramajo, campeona en 58 kilos y tercera mejor marca del campeonato, estuvieron también a un nivel top.
También lograron subir al podio Alexandra Plata, plata en 48 kilos; Carolina Sánchez, plata en 53 kilos; María Mahiques, bronce en 58 kilos; Marina Campello, bronce en 63 kilos; y Sandra Muñoz, bronce en 77 kilos. Completaron la participación femenina Alba López, cuarta clasificada en 69 kilos; Yerena Mallo, quinta en 63 kilos; y Paula Bastán, quinta en 69 kilos.
En categoría masculina, el internacional Michael Otero se proclamó campeón autonómico en 65 kilos y consiguió además la tercera mejor marca masculina del campeonato, mientras que Vicente Bernabéu logró el oro en 94 kilos y la segunda mejor marca masculina.
Asimismo, Francisco Javier Gamboa obtuvo la medalla de plata en 71 kilos y Gustavo Morales consiguió el bronce en la categoría de más de 110 kilos.
La participación masculina la completaron Enrique Sánchez, cuarto clasificado en 88 kilos; Jeferson Molina, sexto en 79 kilos; Juan Carlos Arreaga, séptimo en 79 kilos; Mario Corado, séptimo en 88 kilos; y Pablo Carballo, octavo en 79 kilos.
Gisela Ruano, la mejor
El CH Tavernes de la Valldigna, por su parte, compitió en Elche con Ariana Chaveli Ferrando, Joan Blasco Lara, Sara Canet Sánchez y Gisela Ruano Herreros. Destacó la actuación de Gisela Ruano, que logró proclamarse campeona autonómica, culminando así una excelente competición. Ruano, a pesar de no tener la edad, participó en la categoría absoluta, sorprendiendo a todos y reafirmando su puesta a punto para el Mundial en Colombia
Junto a ella también compitieron los y las halteras Sara Canet, Ariadna Chaveli y Joan Blasco, quienes mejoraron sus marcas personales. Todos ellos dejaron muy buenas sensaciones en una competición de gran nivel, representando al club con compromiso, compañerismo y espíritu de superación.
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