Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni

El Gobierno de Alfauir quiere acelerar la tramitación del Plan Especial de Protección del Sector Norte. Se trata de un planeamiento urbanístico pensado en su día para el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y su entorno, y estaba pendiente desde que en el año 1986 se aprobaron las Normas Subsidarias por las que se rige este pequeño municipio de la Safor, con 515 habitantes.

El expediente empezó a gestarse hace doce años. Desde entonces iba y venía por las administraciones. Pero ahora ha tomado velocidad de crucero. El motivo: la inversión que tiene previsto hacer la empresa Castilla Termal, con el fin de dar un uso hotelero a una parte del monumento, que gestiona y administra la familia Trénor desde hace más de cien años.

Pues bien, este plan y su correspondiente estudio de paisaje fueron aprobados de manera inicial el pasado 1 de abril por resolución del alcalde, José Juan Bataller, de Compromís.

El plan tiene otra derivada y es que los ayuntamientos de Almiserà y Ròtova también son parte implicada, ya que por sus términos municipales pasa el acueducto afectado por el Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento. Pero ambos han delegado en Alfauir la tramitación conjunta ante la Generalitat, con el fin de agilizarlo. Lo hicieron hace unas semanas en sus respectivos plenos municipales. Y en el pleno de mayo de Alfauir, el pasado día 20, se ratificó ese convenio interadministrativo, por tanto, toda la gestión compete ahora a Alfauir.

El origen del plan hay que situarlo en diciembre de 2014, cuando se firmó un convenio entre los propietarios del monasterio y el ayuntamiento, ya que un municipio como Alfauir, con pocos recursos y personal, no podía hacer frente por sí solo a todo el estudio. En mayo de 2016 se entregó la documentación, y en mayo de 2021 hubo otra versión revisada, que fue enviada a la Generalitat para someter a evaluación ambiental. En noviembre de 2025 se volvió a ampliar y ya entonces los propietarios se dirigieron por carta al ayuntamiento para rogar por su urgente aprobación.

El plan ha entrado ahora en una fase de exposición pública. Se puede consultar en el portal de Transparencia de la web municipal, donde el ayuntamiento lo colgó el 29 de abril, y se pueden presentar alegaciones durante 45 días hábiles. El estudio de paisaje, de 95 páginas, consta además de un proceso de participación pública y una encuesta.

Ahora bien, aunque, en principio, los concejales de la oposición no ponen peros al plan ni a las reservas de suelo allí previstas, sí que ha causado cierto malestar la manera de abordarlo por parte del alcalde, puesto que prácticamente se enteraron en el pleno de mayo, cuando se les adjuntó la documentación de los decretos anteriores. La Corporación la componen tres concejales de Compromís, dos del PP y uno del PSOE.

El concejal socialista Marcos García señala que "prácticamente nadie en el pueblo sabe que el plan está en exposición pública", y considera que no es suficiente con ponerlo en la web, sino que el ayuntamiento debería hacer más difusión en sus redes sociales "para que se enteren tanto los vecinos como las asociaciones preocupadas por el patrimonio, y en su caso puedan alegar", reprochó García.

De hecho, la propia legislación valenciana establece que los estudios de paisaje deben tener una participación pública activa destinada a "conocer la opinión o preferencias del público interesado respecto del valor de los paisajes concernidos", y en este caso como listado inicial recomienda consultar al "Ayuntamiento de Alfauir y de municipios limítrofes, Generalitat, partidos políticos y asociaciones de vecinos de Alfauir, asociaciones locales relacionadas con el medio ambiente, cambio climático o desarrollo económico de la comarca, profesionales locales relacionados con las materias afectadas y vecinos en general de Alfauir". También a publicar los resultados de estas encuestas.

Este periódico ha intentado ponerse en repetidas ocasiones en contacto con el alcalde, pero sin éxito.

Hotel balneario

Este plan, que además del monasterio protege las grandes pinadas y los huertos agrícolas de su alrededor, no prohíbe el uso hotelero. La empresa Castilla Termal, radicada en Castilla y León, anunció en agosto de 2023, a través de una nota de prensa, que había alcanzado un acuerdo con los propietarios para convertir el monasterio de Sant Jeroni de Cotalba en un hotel de cinco estrellas con balneario.

La noticia impactó en su día en la comarca, y sobre todo en el sector turístico, pero desde entonces apenas ha trascendido nada sobre este proyecto. En las últimas semanas ha habido reuniones entre ambas partes, propietarios y cadena hotelera, pero siempre de manera discreta y en las que han coincidido en que lo primero es desencallar el plan del sector norte.

Está por ver, al margen de este plan sectorial y una vez que se conozcan los detalles de las obras previstas, qué resuelve la Generalitat sobre un proyecto que afecta a un monumento declarado Bien de Interés Cultural desde 1994 y que desde el año 2005, gracias a un acuerdo con la Conselleria de Cultura, se abre regularmente al público.