El departamento de Salud de Gandia está de celebración: Las residentes Belén Ballester y Anna Arabí reciben el Premio a Mejor Trabajo Científico
El proyecto de Ballester ha obtenido el reconocimiento a Mejor Comunicación y Arabí ha ganado el galardón a Mejor Publicación Científica
Ainhoa Ferrando
El departamento de Salud de Gandia está de celebración, ya que ha otorgado a dos de sus residentes el reconocimiento a la excelencia investigadora con los Premios a Mejores Trabajos Científicos.
Belén Ballester Martínez, residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ha ganado el premio en la categoría a Mejor Comunicación con su proyecto “Lesiones Bird 3 y 4 como hallazgo incidental en RNM en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama”.
Por su parte, Anna Arabí Soliveres, de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se ha llevado el galardón a la Mejor Publicación Científica con su investigación “Resultados de la reparación ligamentosa córaco-clavicular con el sistema Acu-Sinch, en lesiones asociadas a fractura del extremo distal de la clavícula”.
Desde el departamento dan la enhorabuena a ambas residentes por su dedicación, rigor y contribución en el avance del conocimiento clínico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Un año sin ver a su hijo en Oliva: 'Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
- Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
- El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación
- El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo