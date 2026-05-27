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El departamento de Salud de Gandia está de celebración: Las residentes Belén Ballester y Anna Arabí reciben el Premio a Mejor Trabajo Científico

El proyecto de Ballester ha obtenido el reconocimiento a Mejor Comunicación y Arabí ha ganado el galardón a Mejor Publicación Científica

Las residentes Belén Ballester y Anna Arabí reciben el Premio a Mejor Trabajo Científico

Las residentes Belén Ballester y Anna Arabí reciben el Premio a Mejor Trabajo Científico / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

El departamento de Salud de Gandia está de celebración, ya que ha otorgado a dos de sus residentes el reconocimiento a la excelencia investigadora con los Premios a Mejores Trabajos Científicos.

Belén Ballester Martínez, residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ha ganado el premio en la categoría a Mejor Comunicación con su proyecto “Lesiones Bird 3 y 4 como hallazgo incidental en RNM en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama”.

Por su parte, Anna Arabí Soliveres, de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se ha llevado el galardón a la Mejor Publicación Científica con su investigación “Resultados de la reparación ligamentosa córaco-clavicular con el sistema Acu-Sinch, en lesiones asociadas a fractura del extremo distal de la clavícula”.

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Desde el departamento dan la enhorabuena a ambas residentes por su dedicación, rigor y contribución en el avance del conocimiento clínico.

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