Detienen a un hombre por un presunto caso de violencia de género en Tavernes de la Valldigna tras el aviso de una vecina
La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro sanitario
Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde procedió a la identificación de las personas implicadas y a la comprobación de lo sucedido
Una vecina de Tavernes de la Valldigna alertó ayer a la Policía Local tras escuchar una fuerte y prolongada discusión procedente de una vivienda cercana. Gracias a su aviso, una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde procedió a la identificación de las personas implicadas y a la comprobación de lo sucedido.
Una vez verificada la situación, los agentes activaron los protocolos correspondientes en materia de violencia de género, en coordinación con la Guardia Civil, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima y la correcta instrucción de las diligencias.
Como resultado de la intervención, un varón fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género. La víctima, por su parte, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro sanitario para su valoración médica y atención especializada.
Desde los cuerpos de seguridad se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana, ya que una llamada a tiempo puede ser decisiva para evitar consecuencias graves. Ante cualquier situación de riesgo —ya sea una discusión violenta, gritos, amenazas o indicios de una posible agresión— es fundamental actuar y comunicarlo a las autoridades.
La Policía Local recuerda que pueden llamar al 112 o al 962824161 o enviar un whatsapp al 600000016.
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