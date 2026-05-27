Entierro simbólico de la educación pública en Tavernes de la Valldigna: Los docentes salen a la calle para seguir con la huelga
La alcaldesa, Lara Romero, critica al Consell presidido por Pérez Llorca
La huelga de los docentes sigue viva un día más como demuestran las diferentes manifestaciones y actos que se organizan en todo el territorio valenciano. Este martes, la atención se ha centrado en Tavernes de la Valldigna, donde el profesorado ha representado, simbólicamente, el entierro al que el Consell que preside Pérez Llorca quiere someter a la educación pública.
Centenares de docentes han desfilado por la localidad vallera encabezados por los portadores de un ataúd en la que, supuestamente, yace muerta la educación pública. Pero los que no están muertos son los profesores ni tampoco los políticos que dan su apoyo a las reivindicaciones para mejorar el sector.
Críticas
La propia alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, así lo expresa en sus redes sociales: "este martes hemos salido, de nuevo, a la calle, para escenificar al entierro simbólico al cual el Consell del Partido Popular quiere llevar a la educación pública".
Romero también destaca que en los actos de protesta "también escuchamos la realidad que viven cada día maestros, familias y alumnado en nuestros centros". La alcaldesa pone en valor la actitud de "los docentes que hace días que levantan la voz y defienden, con dignidad, la escuela pública".
Mientras tanto, añade Lara Romero, el Consell de Pérez Llorca, con Eva Palomares como secretaria autonómica, responde al clamor atacando desde las redes sociales del PP a quien solo los pone ante el espejo". "Estamos y estaremos apoyando a quién sostiene, con esfuerzo, la dignidad de la escuela pública y de calidad, para todas y todos", concluye Romero.
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