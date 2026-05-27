El escolta de Estados Unidos, Jaden Wells, primer fichaje de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la próxima temporada

"A rey muerto, rey puesto". Esa es la premisa aplicada por Units pel Bàsquet Gandia, que en 24 horas ha anunciado una baja muy importante como la de Kyle Greeley y el nombre de su sustituto. De hecho, confirma la nueva incorporación como "jugador franquicia" como ya hizo hace un año con el citado Kyle Greeley.

Jaden Leon Wells (27/2/2002, 1,88 m, Hurts, Texas) se convierte, a sus 24 años, en el primer fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada que viene en la que el conjunto de la Safor volverá a competir en Segunda FEB.

Wells llega tras completar una brillante trayectoria universitaria en la NCAA. Durante cuatro temporadas en la University of Central Oklahoma fue uno de los jugadores más destacados de la División II, siendo reconocido como All American y haciendo historia con 1.880 puntos y 308 triples, récord absoluto de la universidad.

En su última campaña en Oklahoma promedió 21,5 puntos por partido, antes de dar el salto a la División I de la NCAA con Texas Arlington Mavericks, donde firmó 12 puntos por encuentro y un notable 37% de acierto desde la línea de tres puntos, su gran especialidad.

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Experiencia en España

Jaden tiene experiencia en España, ya que jugó la temporada pasada (2024/2025) en las filas del Lobe Huesca La Magia del grupo Este de Segunda FEB, hasta que una lesión en su hombro derecho le obligó a poner fin a su etapa con el conjunto aragonés. Antes de su lesión, participó en 10 partidos oficiales entre Liga Regular y Copa de España, firmando una media de 14,8 puntos por encuentro.