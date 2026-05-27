Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaManifestación València hoyUCO FerrazCostco PaternaMercado fichajes Valencia CFVenta pisos ValenciaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

El escolta de Estados Unidos, Jaden Wells, primer fichaje de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la próxima temporada

El club reacciona de inmediato a la baja de su jugador franquicia Kyle Greeley que cambia de aires

Una imagen de Wells con la camiseta de Lobe Huesca en la temporada 2024-2025

Una imagen de Wells con la camiseta de Lobe Huesca en la temporada 2024-2025 / UpB Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

"A rey muerto, rey puesto". Esa es la premisa aplicada por Units pel Bàsquet Gandia, que en 24 horas ha anunciado una baja muy importante como la de Kyle Greeley y el nombre de su sustituto. De hecho, confirma la nueva incorporación como "jugador franquicia" como ya hizo hace un año con el citado Kyle Greeley.

Jaden Leon Wells (27/2/2002, 1,88 m, Hurts, Texas) se convierte, a sus 24 años, en el primer fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada que viene en la que el conjunto de la Safor volverá a competir en Segunda FEB.

Wells llega tras completar una brillante trayectoria universitaria en la NCAA. Durante cuatro temporadas en la University of Central Oklahoma fue uno de los jugadores más destacados de la División II, siendo reconocido como All American y haciendo historia con 1.880 puntos y 308 triples, récord absoluto de la universidad.

En su última campaña en Oklahoma promedió 21,5 puntos por partido, antes de dar el salto a la División I de la NCAA con Texas Arlington Mavericks, donde firmó 12 puntos por encuentro y un notable 37% de acierto desde la línea de tres puntos, su gran especialidad.

Noticias relacionadas

Experiencia en España

Jaden tiene experiencia en España, ya que jugó la temporada pasada (2024/2025) en las filas del Lobe Huesca La Magia del grupo Este de Segunda FEB, hasta que una lesión en su hombro derecho le obligó a poner fin a su etapa con el conjunto aragonés. Antes de su lesión, participó en 10 partidos oficiales entre Liga Regular y Copa de España, firmando una media de 14,8 puntos por encuentro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
  2. Un año sin ver a su hijo en Oliva: 'Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”
  3. Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
  4. Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
  5. El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo
  6. Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
  7. El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación
  8. El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo

El escolta de Estados Unidos, Jaden Wells, primer fichaje de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la próxima temporada

El escolta de Estados Unidos, Jaden Wells, primer fichaje de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la próxima temporada

Entierro simbólico de la educación pública en Tavernes de la Valldigna: Los docentes salen a la calle para seguir con la huelga

Entierro simbólico de la educación pública en Tavernes de la Valldigna: Los docentes salen a la calle para seguir con la huelga

El AC Gandia y el CH Tavernes de la Valldigna se lucen en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Halterofilia

El AC Gandia y el CH Tavernes de la Valldigna se lucen en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Halterofilia

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se queda sin el MVP de la temporada: El norteamericano Kyle Greeley cambia de aires

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se queda sin el MVP de la temporada: El norteamericano Kyle Greeley cambia de aires

La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»

La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»

2027: l’hora del poble

2027: l’hora del poble

Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni

La asociación cívica Massa Crítica se presenta en sociedad

Tracking Pixel Contents