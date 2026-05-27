Las Fallas de Oliva completan su cuadro de honor: Alba Cabrera Tur acepta el reto de ser fallera mayor

Las Fallas de Oliva ya han completado su cuadro de honor. Si hace una semana se presentaba a Tania Gisbert Amor como primera fallera mayor infantil de la historia, ahora es Alba Cabrera Tur la protagonista al ser elegida fallera mayor de la ciudad.

Alba acepta con ilusión, responsabilidad y orgullo el reto de representar el conjunto de los falleros durante un ejercicio muy especial, tomando el testigo de Teresa Borràs Perea en un relevo cargado de simbolismo para el mundo fallero olivense y para su comisión.

Vinculada a las Fallas desde 2006, Alba ha construido una trayectoria marcada por la implicación, la constancia y un aprecio profundo por la fiesta. A lo largo de los años, ha formado parte de diferentes comisiones: desde sus inicios a la Falla La Manta al Coll de Alginet, pasando por su etapa a la Falla Convent de Pego donde fue reina del foc y hasta la actualidad en la Falla Conservatori de Oliva, Alba ha entendido siempre las fallas como una manera de vivir, compartir y crecer junto a las personas.

Su nombramiento supone un gesto de compromiso con Oliva y el colectivo fallero: Alba no ha tenido la oportunidad de ser fallera mayor de su comisión, pero ha decidido dar un paso adelante y asumir el privilegio y la responsabilidad de representar toda una ciudad. Una decisión valiente y generosa que demuestra su amor por las Fallas y su voluntad de ponerse al servicio de la fiesta junto con Tania Gisbert Amor, con quien comparte la pasión por la indumentaria y las tradiciones.

Su vida profesional

Más allá de su vertiente fallera, Alba Cabrera Tur es también una joven preparada, creativa y con una clara vocación profesional ligada a la comunicación y la promoción de nuestra tierra. Con 23 años, es graduada en un doble grado en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Marketing y Publicidad por Florida Universitaria. Actualmente, forma parte del equipo de marketing de Anecoop, una cooperativa agroalimentaria de València, donde desarrolla proyectos de transformación digital, comunicación corporativa y estrategia comercial. Una trayectoria profesional que encaja con su manera de ser: trabajadora, implicada y profundamente arraigada a nuestros valores y costumbres.

Para la Falla Conservatori, su elección vuelve a ser motivo de orgullo. Por segundo año consecutivo, la comisión estará representada en el máximo estamento festivo, después de que Teresa Borràs Perea hiciera historia el ejercicio pasado, coincidiendo con el vigésimo cumpleaños de la falla. Este año, Alba toma el relevo consolidando un momento muy especial para la comisión y reforzando su papel dentro de la fiesta fallera de Oliva.

Noticias relacionadas

Con Alba Cabrera Tur, Oliva inicia un nuevo año fallero con la certeza de contar con una representante preparada, próxima, comprometida y gran amante de la fiesta, que afronta el reto con el convencimiento que las fallas son, por encima de todo, tradición, convivencia y orgullo de pueblo.