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Gandia confía en reunir a más de 2.000 falleros en la Cavalcada del Ninot veraniega

El desfile, programado para el 4 de julio en el paseo marítimo Neptú, en la playa, va tomando forma

Habrá localidades a la venta por 6 euros cuya recaudación será para las propias comisiones falleras

Una imagen de la cabalgata del pasado 16 de febrero.

Una imagen de la cabalgata del pasado 16 de febrero. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Cavalcada del Ninot veraniega de las Fallas de Gandia contará con más de dos mil falleros. Esa es, al menos, la previsión que manejan tanto el gobierno local como los organizadores, la Federació de Falles. El desfile será el sábado, 4 de julio, en el paseo marítimo Neptú, con salida a las 20 horas. Será totalmente inédito, ya que por primera vez se cambia la fecha y el decorado tradicionales.

En una reunión que tuvo lugar el lunes pasado con el concejal de Fallas, Adrià Vila, y representantes de las 23 comisiones, se hizo un primer recuento falla por falla. Hubo tres comisiones que todavía no tenían clara la cifra, pero el resto sí que dijo cantidades. La suma resultante dio 1.700 falleros dispuestos a disfrazarse. Esto sin contar a músicos, cargos festeros y las personas que portan los carteles con la crítica. Por ello, el concejal es optimista y confía en que se superarán las dos mil personas.

Cabe recordar que el desfile nació como una sugerencia del ayuntamiento, para dinamizar la playa, pero después lo asumió como propio la FdF. Esto implica que en febrero de 2027 no habrá Cavalcada del Ninot. La versión veraniega vendrá a ser como la de siempre, con temática libre, pero con el aliciente de darla a conocer sobre todo a los turistas.

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Otra derivada es que se pondrán a la venta localidades a lo largo del paseo. El precio será de 6 euros cada una. La recaudación será para las comisiones falleras, que jurídicamente están consideradas entidades culturales sin ánimo de lucro.

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