Gandia destina 360.000 euros a franjas perimetrales de protección contra incendios en Molló, Santa Marta, Cases de l’Algar y Cova Negra-Meravelles

Las altas temperaturas se adelantan cada vez más y las olas de calor ya no son exclusivas del verano. De hecho, los episodios de calor intenso empiezan a registrarse incluso cuando todavía falta un mes para el inicio de esta estación. Ante esta situación, los ayuntamientos se ven obligados a reforzar su capacidad de prevención y anticipación para minimizar las consecuencias asociadas a esta época del año, especialmente en materia de gestión forestal y prevención de incendios.

En este contexto, el Ayuntamiento de Gandia ha invertido 360.000 euros en la ejecución y refuerzo de franjas perimetrales de protección contra incendios en las zonas de Molló 1, 2 y 3, Santa Marta, Cases de l’Algar y Cova Negra-Meravelles. Un total de 160.000 euros se han destinado a las actuaciones en la zona del Molló debido a la complejidad técnica de los trabajos, marcada por la orografía y las fuertes pendientes que dificultan tanto el acceso como el desarrollo de los trabajos.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alicia Izquierdo, y el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, han aprovechado la presentación de estas actuaciones para hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana. “El verano se ha adelantado y, por eso, también nos adelantamos nosotros”, ha señalado Izquierdo, quien ha insistido en la importancia de mantener una gestión forestal constante durante todo el año. “La gestión forestal se realiza los 365 días del año, ya que precisamente en verano la maquinaria también puede convertirse en un factor de riesgo y provocar incendios”, ha explicado.

Una de las principales actuaciones impulsadas este año por el departamento ha sido la creación y refuerzo de estas franjas de protección contra incendios en diversas zonas residenciales y urbanizaciones. El objetivo es reducir la carga de vegetación y combustible forestal alrededor de las viviendas para disminuir la velocidad de propagación del fuego y, así, facilitar las labores de evacuación y extinción.

“La finalidad principal es proteger a las personas. Reducir la intensidad con la que podría llegar un incendio a una zona habitada ofrece más tiempo para actuar, más capacidad de respuesta y una mayor seguridad para la población”, ha destacado la concejala.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia integral más amplia que incluye otras iniciativas desarrolladas por el consistorio, como la construcción de la balsa contra incendios en el Parpalló, la gestión forestal mediante el proyecto de ganadería extensiva preventiva “Ramat de foc”, los trabajos de mantenimiento en barrancos o la gestión ambiental del entorno del río Serpis.

No obstante, tanto Izquierdo como Muñoz han recordado que “ninguna actuación garantiza que no se produzcan incendios, pero sí incrementan de manera muy notable los niveles de seguridad y preparación del municipio”. En esta línea, Muñoz ha insistido en que el riesgo cero no existe y ha subrayado la importancia de la prevención para reducir el impacto potencial de los incendios forestales: “Todas las actuaciones que desarrollamos a lo largo del año reducen el riesgo, pero este nunca desaparece completamente. Un incendio puede originarse muy lejos del punto donde hemos actuado o incluso proceder de otros municipios”.

Por su parte, Izquierdo ha recalcado la necesidad de seguir aumentando este tipo de inversiones ante el contexto climático actual: “El cambio climático nos obliga a invertir más”.

Plan Local de Quemas

El director general de Medio Natural también ha recordado que desde el 1 de junio hasta el 16 de octubre entran en vigor las restricciones relacionadas con las quemas agrícolas previstas en el Plan Local de Quemas. Según ha explicado, únicamente estarán autorizadas las quemas los lunes en la zona de Marxuquera Alta y los martes en el resto del término municipal, siempre que no esté activada una situación de preemergencia de nivel 2 o 3.

Noticias relacionadas

“Entramos en una época especialmente sensible. Disfrutar de nuestros espacios naturales también implica una responsabilidad compartida. Evitar cualquier conducta de riesgo y avisar rápidamente ante cualquier indicio de humo o fuego es fundamental”, han coincidido ambos responsables municipales.