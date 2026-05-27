El gran referente del periodismo y la reflexión crítica Iñaki Gabilondo inaugurará la 43 ª edición de la Universitat d’Estiu de Gandia

Bajo el lema “Coneixement fake. Educació i investigació en l’era de la Intel·ligència Artficial”, la 43 ª edición de la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG) propone este año una reflexión crítica sobre la inteligencia artificial, la desinformación y los desafíos del conocimiento en el ámbito universitario.

La inauguración oficial será el miércoles 3 de junio, a las 19 horas, en el jardín de la Casa de la Cultura Marqués de Quirós de Gandia, con la participación del periodista Iñaki Gabilondo, una de las voces más destacadas del periodismo español contemporáneo.

El acto, que estará abierto a toda la ciudadanía con entrada libre hasta agotar el aforo, estará presidido por el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, y por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

La 43 ª edición de la UEG se celebrará entre el 27 de mayo y el 17 de julio, con un nuevo modelo de calendario desestacionalizado que amplía el periodo de actividades formativas y culturales. En total, la programación académica incluye 16 cursos distribuidos en diferentes modalidades formativas y dirigidos tanto a los estudiantes universitarios como a profesionales y público en general.

El lema de este año pone el foco en un contexto social marcado por la creciente problemática de distinguir entre la realidad y la generación artificial. Esta edición se centrará en la capacidad de la inteligencia artificial para crear textos, imágenes o discursos con apariencia de veracidad, que, a su vez, abre interrogantes sobre la educación, la comunicación y el papel de las universidades públicas ante los grandes cambios tecnológicos.

En este sentido, el vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social, Albert Moncusí, ha reivindicado la UEG como un “espacio de pensamiento abierto a la sociedad”. Además, ha puesto en valor la voluntad de la edición de este año en “orientar la mirada colectiva y la voluntad de reflexión crítica y comprometida hacia la inteligencia artificial”.

Y ha elogiado a Iñaki Gabilondo como “referente del periodismo y del pensamiento crítico, que ha reflexionado ampliamente sobre el papel de las tecnologías y sobre la necesidad de preservar los valores humanistas frente a la fascinación digital”.

Una oferta académica diversa y abierta

La convocatoria de este año contempla cuatro modalidades de participación, entre ellos cursos de especialización, cursos de orientación y actualización profesional, cursos divulgativos y, como novedad, los UV col·laboratori, una línea específica dirigida a los estudiantes de grado basada en metodologías participativas y de aprendizaje colectivo.

La programación abordará cuestiones de actualidad desde diversas perspectivas vinculadas a la ciencia, la salud, la cultura, la sostenibilidad, la comunicación o los derechos sociales.

Entre las temáticas presentes de esta edición destacan los retos éticos de la investigación, la bioética, la desinformación, la inteligencia artificial, la salud mental, la comunicación científica, el patrimonio cultural o la sostenibilidad ambiental, entre otras.

Además, la UEG incluirá actividades abiertas a la ciudadanía como debates, mesas redondas y propuestas escénicas en horario de tarde noche para consolidar su papel como espacio de encuentro entre universidad y sociedad. La matrícula está abierta y permanecerá disponible hasta el inicio de cada curso.

Iñaki Gabilondo, referente del periodismo

José Ignacio Gabilondo es una de las figuras más reconocidas del periodismo español. Licenciado en Filosofía y Letras y en Periodismo por la Universidad de Navarra, inició su trayectoria profesional en la radio, medio en el que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Tras dirigir diversas emisoras de Radio Popular y la Cadena Ser, se incorporó a los servicios informativos de Madrid para ponerse al frente de Hora 25. Su trayectoria quedó especialmente vinculada al programa Hoy por Hoy, espacio de la Cadena Ser que dirigió y presentó durante cerca de dos décadas y que se convirtió en el programa radiofónico más escuchado del Estado. También ha desarrollado una destacada carrera televisiva en diferentes formatos informativos y de análisis.

Durante su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos varios Premios Ondas, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, el Premio Francisco Cerecedo o el galardón de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano presidida por Gabriel García Márquez.

IA, periodismo y nuevo humanismo

En los últimos años, Iñaki Gabilondo ha participado activamente en debates y encuentros sobre el futuro del periodismo, la transformación tecnológica y los retos derivados de la inteligencia artificial.

El periodista ha defendido la necesidad de preservar el factor humano frente a la expansión tecnológica y también ha advertido sobre los riesgos de una sociedad condicionada por las dinámicas digitales y la desinformación.

Al mismo tiempo, ha reconocido las oportunidades que la inteligencia artificial y las redes sociales pueden ofrecer al periodismo, siempre que se apliquen desde criterios éticos y profesionales.

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Su mirada crítica y reflexiva conecta directamente con el lema de la 43 ª edición de la Universitat d’Estiu de Gandia, que plantea la necesidad de reforzar la educación crítica y el compromiso con el conocimiento riguroso ante el impacto de las nuevas tecnologías y la proliferación de contenidos artificiales.