Los socialistas de Oliva llevan al Congreso la situación de la playa Mitja Galta para desbloquear la desafectación de las viviendas

Los socialistas de Oliva quieren situar nuevamente el problema de la playa de la Mitja Galta en la agenda política estatal. Los concejales Ana Morell y Kino Calafat mantuvieron este martes una reunión en el Congreso de los Diputados sobre esta playa, que desde hace años está afectada por el dominio público marítimo-terrestre. Esto implica que las propiedades en este tramo no se pueden transmitir de ninguna manera, ni por compra, venta o herencia.

En el ayuntamiento olivense siempre han defendido, con el consenso de todos los partidos políticos, que esta situación debería revertirse, al tratarse de un núcleo tradicional y consolidado, pero la Demarcación de Costas nunca ha dado un paso en este sentido.

En el encuentro en el Congreso participaron, según informaron fuentes socialistas, la exministra de Medio Ambiente, diputada y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, Cristina Narbona, así como los diputados Araceli Poblador, Alejandro Soler, Anna Maria González, Lázaro Azorín y Vicent Sarrià.

Morell y Calafat trasladaron a los diputados socialistas la necesidad de impulsar el procedimiento administrativo de desafectación previsto por la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, les entregaron un borrador de Proposición No de Ley (PNL) para que la tramiten en el Congreso de los Diputados y se traslade después al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Narbona, según las mismas fuentes, "mostró una disposición plenamente favorable a estudiar el expediente y se comprometió a impulsar las actuaciones necesarias de la forma más ágil posible". Durante la reunión se reconoció que la desafectación de estos terrenos "requiere un procedimiento administrativo específico", pero también que existe "una clara voluntad política de avanzar para ofrecer una solución justa a los vecinos afectados".

Ana Morell señaló que "la situación actual genera una evidente inseguridad jurídica para numerosas familias, que ven limitados sus derechos patrimoniales pese a tratarse de viviendas consolidadas desde hace décadas. Es de justicia que se culmine este procedimiento y que los propietarios recuperen la plena seguridad sobre sus inmuebles".

Y apuntó: "No estamos reclamando ningún privilegio. Estamos pidiendo que se aplique la legislación vigente y que se complete un procedimiento que la propia Ley de Costas contempla para estos casos. Los vecinos merecen seguridad jurídica después de tantos años de incertidumbre" .

Respuesta de Joan Mata

Tras conocer esta reunión el portavoz de Projecte Oliva, Joan Mata, en el gobierno local, comentó, a través de un comunicado, que "está bien que se hable del tema, pero los vecinos necesitan soluciones, no acciones mediáticas".

Y es que, en opinión de Mata, "no sabemos qué se pretende con esta PNL, cuando lo que se necesita para desbloquear la situación es una orden ministerial, y los Ministerios de Hacienda, Medio Ambiente y Administraciones Públicas tienen la documentación desde el 17 de noviembre de 2025, pero seguimos sin contestación ni propuestas".

Mata recuerda que en el pleno municipal del 30 de octubre de 2025 los grupos aprobaron una moción "pidiendo justamente a los ministerios que dictaran la orden que se necesita". Por ello, considera que esta reunión es "un movimiento cosmético" e incluso "puede resultar incluso un poco ofensivo: si el Consejo de Ministros es del PSOE y se necesita una orden ministerial, ¿qué hacen pidiendo una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados?".