Inclusión e igualdad de oportunidades: Gandia forma parte de las catorce ciudades que participarán en la Semana Social de la ONCE 2026

Gandia presenta la programación de la Semana Social de la ONCE 2026, que se celebrará del 1 al 7 de junio. Uno de los actos más destacados será el concierto del grupo Modern Espai Góspel Corp (MEGÒC), que tendrá lugar el próximo 2 de junio, a las 19:30 horas, en la sala de actos del Grau. La entrada será gratuita y se podrá recoger en la sede de la ONCE, -situada en la calle Pintor Sorolla número 11-.

Además del concierto, la ciudad acogerá diversas actividades divulgativas y deportivas, entre ellas un desayuno a ciegas con representantes institucionales, exposiciones de material adaptado y experiencias de movilidad, así como una jornada de fútbol sala adaptado juntamente con el equipo Safor Fútbol Sala.

La agenda también incluirá conciertos, exposiciones accesibles, sesiones de cine audioescrito y encuentros con profesionales sanitarios para dar a conocer los servicios que presta la ONCE a las personas que pierden la visión.

Inma Rodríguez, concejala de Bienestar Social e Inclusión del Ayuntamiento de Gandia, ha destacado que “para nosotros es un orgullo formar parte de las catorce ciudades que participen en esta Semana Social de la ONCE”, una iniciativa que, según han explicado, “nos invita a continuar construyendo ciudades más accesibles, inclusivas y comprometidas con la igualdad de oportunidades”.

Enrique Guillén, presidente del Consell Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, ha señalado que uno de los ejes centrales de esta edición será la “tecnoinlusión”, en la que se mostrará herramientas y avances tecnológicos que faciliten la autonomía de las personas ciegas o con discapacidad visual, como ordenadores adaptados, electrodomésticos accesibles y dispositivos inteligentes.

Rodríguez ha incidido en que “la inclusión no puede quedarse en un discurso, sino que ha de traducirse en acciones concretas y espacios accesibles pensados para todas las personas”.

En este sentido, ha puesto en valor los avances realizados por el consistorio en materia de accesibilidad urbana, como la implantación del sistema Cyberpass en los semáforos de la ciudad, un dispositivo acústico homologado por la Fundación ONCE que facilita la movilidad autónoma y segura de las personas con discapacidad visual.

También ha destacado que la Semana Social servirá para “sensibilizar, compartir experiencias y acercar a toda la ciudadanía a la realidad de las personas con discapacidad visual” y ha puesto el foco en la autonomía personal, la participación y la eliminación de barreras.

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Por su parte, Pascual León, director de la ONCE en Gandia, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y ha explicado que el objetivo de la Semana Social es “acercar a la ciudadanía el trabajo que realiza el grupo social ONCE”. Ha señalado que estas iniciativas buscan “concienciar la sociedad y demostrar que las personas con discapacidad están presentes en todos los ámbitos de la vida”. En este sentido, Guillén ha reivindicado “la vocación de servicio” compartida entre instituciones y organizaciones sociales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible.