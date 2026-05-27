Otro millón de euros de la Diputación de Valencia para la Safor a través del Pla Obert que contempla cinco nuevos proyectos
El último decreto da luz verde a actuaciones en los municipios de Piles, Ròtova, Ador, Guardamar de la Safor y la Mancomunitat de la Safor
La vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora, señala que con las nuevas actuaciones "los municipios tienen en marcha o ejecutadas 1.121 iniciativas para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades"
La Diputación de Valencia ha aprobado cinco nuevos proyectos del Pla Obert en la Safor con una inversión de 1.025.000 euros. Destaca el de Piles, dotado con 692.234 euros, para urbanizar parcelas municipales y convertirlas en una plaza polivalente con escenario al aire libre, aseos públicos y almacén.
Además, Ròtova y Ador adquirirán sendos camiones para servicios municipales con 66.270 y 48.800 euros respectivamente. Igualmente, se ha dado el visto bueno a la inversión de 11.376 euros destinada a la instalación de la plataforma y pérgola de sombreado para personas con movilidad reducida en la playa de Guardamar de la Safor. Por otra parte, la Mancomunitat de la Safor, adquirirá un local en la Avenida de República Argentina de Gandia con 206.721 euros.
En total, el Pla Obert d’Inversions tiene una dotación de 34,4 millones de euros en la comarca, 6,7 millones más que con los anteriores planes de inversión. A nivel provincial, el principal programa inversor de la Diputación suma ya 1.121 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión cercana a los 172 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 25 de mayo, en el que se da luz verde a 68 iniciativas presentadas por 45 ayuntamientos y tres mancomunidades, con una dotación global de 13,7 millones.
Valoraciones
La vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora del Pla Obert, destaca que “sería complicado realizar los proyectos de legislatura que están presentando algunos municipios sin un programa a cuatro años que elimine burocracia y ponga a disposición de los ayuntamientos más recursos para satisfacer las necesidades de las personas que los habitan”. “Esa es la esencia del plan, que cada municipio destine el dinero a lo que necesite y que disponga de tiempo para hacer realidad los proyectos, sean grandes o pequeñas actuaciones que también son importantes”, recuerda Enguix, que anima a los consistorios que aún disponen de crédito en el Pla Obert a seguir presentando solicitudes.
Natàlia Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “impulsa la actividad económica en nuestros pueblos y ciudades al tiempo que mejora la calidad de vida de las personas que en ellos habitan”. “El principal objetivo de este gobierno y esta legislatura es estar más cerca de los municipios, de los alcaldes y alcaldesas y de las vecinas y vecinos, conociendo sus inquietudes y ayudándoles en todo lo que puede la Diputación, que es mucho”, considera Mompó, quien subraya “el gran trabajo del área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Enguix para convertir en realidad los proyectos presentados por los ayuntamientos”.
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