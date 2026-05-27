Nuevo enfrentamiento en Gandia entre el ayuntamiento y el PP a propósito de la necesidad de vivienda pública

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia quiere que un solar dotacional (de propiedad municipal) que el gobierno local ha recalificado en edificable de renta libre sea para construir viviendas públicas de protección oficial. El solar, según los populares, tiene una extensión de 1.347 metros cuadrados y está ubicado en la calle Sant Enric, frente a la nave de una conocida empresa dedicada a la venta de material de construcción.

Los populares califican al gobierno municipal de "especulador" y "cínico" porque los partidos que lo integran, PSOE, pero sobre todo Compromís, promulgan que se tiene que ayudar a los más vulnerables con la construcción de viviendas asequibles pero después aprueban que el solar "se venda a unos colegas" con lo que "solo se beneficia a "unos pocos". Así lo han expresado los representantes del partido de la oposición, Víctor Soler y Guillermo Barber, en rueda de prensa.

Soler y Barber aseguran que no están en contra de que se destine suelo municipal a viviendas, pero sí que tan solo sea un solar en una acción "incoherente" de los socios de gobierno. "Al principio, cuando nos lo plantearon parecía una buena actuación, pero después, cuando hurgas, nos damos cuenta que no lo es tanto. Lo que queremos es que se protejan los intereses de los que menos tienen", comenta Barber.

El líder de la oposición destaca que su grupo propone que "este tema se quede sobre la mesa o cambiarle el uso, es decir, que el solar sea limitado a vivienda pública".

Guillermo Barber ha dado cifras sobre la precariedad de la vivienda en Gandia y los elevados precios de compra y alquiler. "Nuestra ciudad se está encareciendo a un ritmo superior al resto de la provincia de Valencia", ha dicho.

Víctor Soler, por su parte, ha sacado pecho de las acciones en materia de vivienda de protección que ha desarrollado la Generalitat Valenciana en Gandia: "El gobierno autonómico del PP va a construir 226 viviendas públicas en esta legislatura, mientras que el gobierno de Gandia está a cero. En ocho años no han hecho nada de nada. Queremos gestión y hechos y no tanta propaganda", dice Soler".

La réplica del gobierno

El regidor delegado de Vivienda, Salvador Gregori, ha respondido a las críticas del Partido Popular en materia de vivienda. En primer lugar, ha lamentado los que ha calificado como "una nueva muestra que el PP de Gandia se ha atrincherado en la crítica y el catastrofismo", al mismo tiempo que demuestra una "falta de conocimiento de la administración preocupante”.

Gregori ha explicado que la petición de cambio de uso del solar del que habla el PP ha sido realizada por una mercantil para ampliar las instalaciones de la empresa. "No existe ninguna petición para construir vivienda; Soler y Barber se han equivocado de manera estrepitosa", ha afirmado Gregori, quien ha incidido en que, en el supuesto de que se quisieron construir pisos, "solo se podría construir VPO en ese solar, por lo cual la propuesta del PP no vale nada".

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"Ayer nos sumamos al Plan VIVE; queremos ser responsables y leales institucionalmente, y la respuesta del PP de Gandia, 24 horas después, es poner palos a las ruedas e intentar confundir la ciudadanía con bulos", ha declarado Gregori, quien ha pedido a los populares que se "pongan a trabajar y ayudar para que las obras de Santa Anna dejen de ir a paso de caracol".