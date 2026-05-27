Las obras del polígono Sanxo Llop de Gandia alcanzan el 73 % de ejecución con la previsión de contar con los suministros energéticos en diciembre

Las obras de urbanización del sector Sanxo Llop, en Gandia, avanzan al ritmo previsto y están al 73% de su ejecución. La previsión que maneja el gobierno local es que el grueso de los trabajos esté finalizado en septiembre, y que en diciembre todos los suministros de electricidad, agua potable y saneamiento estén operativos.

En cualquier caso, 2027 será el año en el que el polígono estará acabado, según manifestó el alcalde, José Manuel Prieto, quien visitó las obras este martes, acompañado por la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, el concejal Jesús Naveiro, y responsables de Pavasal, la empresa a la que el ayuntamiento encomendó acabar el polígono. Actualmente trabajan en su construcción 75 personas.

Al mismo tiempo se siguen tramitando licencias de empresas interesadas en instalarse y los equipamientos públicos previstos, muchos de servicios sociosanitarios, como ya quedó establecido en su día. Algunas ya se han anunciado, como una residencia privada para mayores y para personas con problemas de salud mental (12 millones de euros) o el hotel Holiday Inn (8 millones), así como otras que están por llegar y que tendrán un gran impacto sanitario.

Estas empresas convertirán a Sanxo Llop en un polígono generador de riqueza y de puestos de trabajo de alto valor añadido. Será también una mina para el ayuntamiento, que podrá recaudar impuestos como el ICIO, por ejemplo, y más adelante el IBI.

Otro recurso es el centro de día público para personas con diversidad funcional, que se licitará en breve con una inversión de 4 millones de euros, con ayuda de la Diputación.

La Vital tendrá una zona verde y estará conectada con el hospital. / J.C.

El sector abarca una superficie de 300.000 metros cuadrados, un enorme triángulo delimitado por la avenida d'Alacant, la carretera de La Vital (CV-671) y la autovía de acceso sur al puerto, con el hospital comarcal en medio. La avenida de la Medicina es el eje principal que lo cruza y que conecta el hospital con el centro comercial La Vital.

Tendrá más de 1.500 plazas de aparcamiento y 360 luminarias. También reserva suelo industrial, contempla zonas verdes y mil árboles, que se seguirán plantando tras el verano. Habrá 3.000 metros de carril bici, que además se conectarán con los ya existentes. La mayoría de los viales ya tiene aceras y servicios urbanos básicos. Queda pendiente asfaltar y conectar las líneas eléctricas a las parcelas.

El polígono de Sanxo Llop se financia con recursos municipales y supone una inversión superior a los 13 millones de euros. Una parte de esta cantidad se sacará del canon anticipado que el ayuntamiento tiene previsto cobrar por la privatización de los aparcamientos municipales, un lote que será de tres (Prado, Serpis y República Argentina) cuando se rescate este último y sea de titularidad pública.

Las obras las asumió el ayuntamiento tras un largo litigio judicial con el primer agente urbanizador, que ha durado más de una década. Desde 2022 cuenta con una subestación eléctrica propia, que supuso una inversión de 30 millones a cargo de Red Eléctrica e Iberdrola.

Prieto comentó que es "el sector urbanístico más estratégico que podremos desarrollar en el ayuntamiento, y nos permite articular la fachada este de la ciudad".

Maite Alonso anunció que también está previsto ampliar la rotonda entre la avenida d'Alacant y la carretera de la Vital, y se podrá desviar el tráfico por el nuevo vial creado detrás de Maquinal. Esta empresa, a su vez, se trasladará a otro solar.

Por otra parte, el sector también se beneficiará del centro logístico que construirá Grimalt Patrimonial, sociedad propietaria de la marca Ale-hop. A principios de año el ayuntamiento y la empresa acordaron trabajar de manera conjunta en los suministros del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) Gandia-Bellreguard, para evitar duplicidades en el futuro, como la reapertura de zanjas o la ejecución de nuevas canalizaciones.