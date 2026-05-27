Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se queda sin el MVP de la temporada: El norteamericano Kyle Greeley cambia de aires
El escolta-alero ha sido el tercer jugador mejor valorado de la categoría de Segunda FEB
No hace falta estudiar en la Universidad de Salamanca para saber que Kyle Greeley se iba a ir de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para fichar por otro club con mayor presupuesto y, seguramente, categoría. El norteamericano ha sido el jugador más valioso del equipo y el tercer de toda la categoría de Segunda FEB en el curso 2025-2026.
Kyle habrá recibido suculentas ofertas de otros equipos contra las que no puede competir Units pel Bàsquet Gandia, muy a su pesar. Se desvincula del Proinbeni. Desde Units pel Bàsquet Gandia le agradecen su profesionalidad, entrega, trabajo y compromiso durante esta temporada.
Greeley deja el club tras firmar una temporada extraordinaria, siendo el mejor jugador del curso 25/26 en Segunda FEB y superando los 50 partidos oficiales en competiciones FEB con la entidad de la Safor.
Jugador determinante
Ha sido el jugador determinante, el que más puntos ha anotado, el que se ha jugado la canasta de la victoria en todos los partidos. Ha dejado huella en el equipo, en la afición y en la ciudad, demostrando siempre su mejor versión dentro y fuera de la pista, con una humanidad extraordinaria.
Units pel Bàsquet Gandia le desea muchísima suerte en sus próximos retos personales y deportivos, así como el mayor de los éxitos en el futuro. Se marcha un gran jugador, un excepcional profesional y una magnífica persona. "Kyle, esta será siempre casa".
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