El PSPV de Gandia critica la 'crueldad fiscal' del Consell y la 'frivolidad' del PP y Vox al dificultar desgravaciones a familias de niños con autismo

El grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gandia ha presentado hoy un manifiesto que se debatirá en el próximo pleno ordinario convocado para este viernes, 29 de mayo, en el que se denuncian las diversas trabas y eliminaciones que ha puesto la Generalitat Valenciana para desgravaciones fiscales a familias de personas autistas.

Los socialistas recuerdan que el PP y Vox, en el marco del Decreto Ley 14/2025 del Consell contra la hiperregulación -conocido como Simplifica II-, introdujeron varias novedades en cuanto a las deducciones autonómicas, como añadir el requisito “reconocido de manera permanente” en las desgravaciones vigentes para personas con una discapacidad intelectual o mental reconocida igual o superior al 33 %.

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya advirtió el pasado mes de marzo que este cambio podría dejar fuera de las deducciones a 18.000 familias de personas autistas, ya que en muchos casos las discapacidades incluyen fecha de revisión por criterios evolutivos y no se pueden considerar “permanentes”.

Ante ello, el PSPV-PSOE presentó un paquete de enmiendas para suprimir la exigencia introducida por el Consell. Liduvina Gil, concejala socialista, ha censurado “el desastre legislativo del Consell del Ventorro que ha corregido gracias a la denuncia de los socialistas valencianos la tremenda crueldad fiscal que suponía dejar sin la deducción autonómica a estas familias, mientras el presidente Pérez Llorca se felicita de financiar el gimnasio a contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros. Esta es la política fiscal del PP y Vox, marcada por la misma frivolidad e incompetencia con la que gestionaron la dana del 2024”.

Gil ha afirmado que “ni Llorca ni nadie del PP ha salido a pedir perdón a todas estas familias, entre ellas muchas de Gandia, que tienen que afrontar tantas dificultades y que con estas modalidades se complican todavía más su día a día”.

Además, ha recordado que el portavoz del PP, Víctor Soler, se vanagloriaba en el pasado pleno municipal de una declaración institucional para impulsar medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias en la ciudad. En sus palabras, “le pedimos ahora que deje de lado el partidismo al que nos tiene acostumbrados y deje de hacerle la pelota a los jefes que tiene en València, esperando que se sume al manifiesto que hemos presentado los socialistas”.

El Grupo Municipal Socialista advierte de que la rectificación del PP y Vox es parcial, puesto que el recorte a esta rebaja fiscal continuará vigente en otras deducciones fiscales en las que acogerse a este alivio tributario y se condiciona al hecho que la discapacidad intelectual o mental superior al 33 % esté “reconocida de forma permanente” y no en revisión.

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Por último, Gil ha remarcado que “esperamos que alguien del PP de Gandia pida disculpas a las familias gandienses por el desastre legislativo perpetrado por el PP junto con Vox, quienes se han lanzado a aprobar rebajas fiscales populistas y de cara a la galería con frivolidad, sin una mirada social y buscando solo el electoralismo barato, mientras ponen trabas a 18.000 familias valencianas que tienen que asumir un esfuerzo importante para dar la mejor atención a sus hijos”.