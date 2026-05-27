Un total de 77 equipos llegan a la playa de Oliva para la III Jornada de la Liga Autonómica de Balonmano

La playa de Oliva acogerá la tercera jornada de la Liga Autonómica de Balonmano 2026. El torneo está organizado por la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana (FBMCV), en colaboración con la concejala de Deportes y el club Handbol Oliva.

La competición tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en la playa Mitja Galta de Oliva, en horario de 9 a 21 horas. Esta será la tercera de las cuatro jornadas que constituyen la Liga Autonómica de Balonmano 2026 y la que más personas reunirá, con un total de 77 equipos y alrededor de 1.150 jugadores y jugadoras de categorías senior e infantil.

Las instalaciones serán de libre acceso para el público, por lo que el vecindario de Oliva, visitantes y turistas podrán acercarse a la playa para disfrutar del torneo. La instalación será desmontable y la organización contemplará medidas para evitar afectaciones ambientales, garantizar el mantenimiento del tramo de la playa y limpiar el terreno de juego para asegurar que el espacio se mantenga una vez finalizado el torneo.

Joan Mascarell, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliv,a ha destacado que desde el consistorio trabajan para reforzar el posicionamiento de la ciudad como un municipio vinculado al turismo deportivo y a la práctica deportiva en sus entornos naturales.

En sus palabras, “continuaremos dando apoyo a iniciativas que proyecten a Oliva como un destino deportivo y turístico, y que generen actividad, participación y dinamización al municipio. Esta semana tendremos dos eventos deportivos, vinculados al tenis y al balonmano, que traerán a Oliva más de 2.000 personas, entre ellas deportistas y familiares. Además son actividades saludables que no provocan molestias de ningún tipo ”.

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También ha agradecido a la federación, al club local y a todas las personas y entidades implicadas en su trabajo por hacer posible la iniciativa.