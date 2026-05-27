La Trobada de Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna se convierte en un altavoz para la huelga educativa
Potries acogerá una edición marcada por la reivindicación, el apoyo al profesorado y la defensa de la escuela pública y la lengua
Ainhoa Ferrando
En un contexto marcado por la huelga indefinida del profesorado de enseñanza pública y en valenciano, la Comisión Organizadora de la XXXVIII Trobada de Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna ha confirmado que se mantienen los actos previstos esta semana en Potries. Según ha explicado la organización, la decisión responde a la voluntad de “poner la Trobada al servicio de la huelga”. En sus palabras, “estamos protagonizando una lucha histórica y es necesario mantener abiertos todos los espacios de reivindicación para ampliar el impacto”.
La programación comenzará mañana con la Festa del Premi Sambori, a las 18 horas, en el Parc de la Concòrdia de Potries, y continuará el sábado, a las 10 h, con unas jornadas pedagógicas dirigidas a profesionales de la educación. El evento culminará ese mismo día por la tarde con un pasacalle reivindicativo, talleres, una cena popular y el concierto del grupo Primavera Valenciana.
En este sentido, la organización ha anunciado que la programación incluirá puntos de información y apoyo a la caja de resistencia, al mismo tiempo que “se adaptará a las diferentes demandas de las asambleas”.
Desde la comisión recuerdan que la Trobada de la Safor-Valldigna “nació después de la huelga indefinida del año 88” y que, precisamente por ello, el contexto actual refuerza el sentido de la convocatoria. “Ahora más que nunca, es reivindicativa y necesaria para nuestra lengua”, señalan.
La Trobada también hace un llamamiento para implicar a toda la comunidad educativa en esta movilización. “Es el momento de que las familias den su apoyo a la lucha por la escuela pública de calidad y en valenciano”, destacan.
En sus palabras, “la educación pública es la garantía de una sociedad que quiere la igualdad de derechos y oportunidades, que defiende la inclusión y el valenciano. Vuestra lucha también es la nuestra, la de todas y todos, con el objetivo de que lleguen más recursos para los centros públicos”.
Por ello, la organizativa invita a todos los centros participantes a que asistan y aprovechen los talleres. Y expresan que se pondrán a su disposición para definir diferentes posibilidades de reivindicación, ya sean parlamentos o mesas informativas.
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