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Viajes en el tiempo, recreaciones y visitas guiadas: Oliva organiza una noche mágica con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos

Los museos del municipio permanecerán abiertos este viernes hasta las 23: 30 horas

Museos y patrimonio artístico de Oliva

Museos y patrimonio artístico de Oliva / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Con motivo de la reciente celebración del Día Internacional de los Museos, la concejalía de Museos y Patrimonio Arquitectónico y Artístico del Ayuntamiento de Oliva, encabezada por Teo Peris, ha organizado una completa jornada para conocer los museos y la historia de la producción de la seda del municipio.

La jornada será el próximo viernes, 29 de mayo, y contará con tres actividades principales. De 19:30 a 21 horas, se llevará a cabo la ruta “Seguint el fil: vivim i contem la seda”, un recorrido y paseo teatralizado por Oliva que explica el origen de la seda al municipio, desde la leyenda china hasta su importancia en el Reino de València y se destacará la cría de gusanos, el papel de las moreras y la vida cotidiana de las familias que trabajan este oficio.

La visita arrancará desde el Museu Casa Maians, los asistentes saldrán por el patio y continuarán hasta la plaza del ayuntamiento, la calle de la Bassa, la calle de les Moreres, la plaza de la Casa de Alonso (Museu Arqueològic), la calle de la Església, la iglesia de Santa Maria y, por último, la calle de Tamarit (Museu Etnològic).

A las 21:30 horas aproximadamente se hará una visita por el Museu Etnològic para conocer de primera mano la historia y las tradiciones de la ciudad. A través de un recorrido por sus salas, los visitantes podrán descubrir como era la vida cotidiana de otras épocas, especialmente las actividades como la agricultura, los oficios tradicionales y la cultura popular.

Además, los participantes podrán adentrarse en la recreación de una casa de época y observarán de cerca cómo se organizaban los espacios domésticos y como vivían las familias antiguamente.

Alrededor de las 22 horas se realizará un recorrido por el Museu Arqueològic, organizado como una experiencia enriquecida, pensada para acercar la historia de Oliva de una manera clara, visual y accesible para todos los públicos.

La visita ayudará a entender como vivían las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio y se pondrá en valor la importancia del patrimonio arqueológico local. Durante el recorrido, los participantes conocerán las diferentes etapas históricas, desde la prehistoria hasta la época medieval, a través de piezas arqueológicas, cerámicas, utensilios y otros elementos de interés.

Teo Peris, concejal de Museos y Patrimonio Arquitectónico y Artístico del Ayuntamiento de Oliva ha expresado su ilusión por la actividad. En sus palabras, “en Oliva tenemos un patrimonio museístico muy importante, que de vez en cuando hay que demostrar a la ciudadanía para que pueda conocerlo, así como su historia”.

Insiste en que la oferta cultural es muy interesante para los visitantes del municipio, ya que promueve la cultura y el turismo vinculado al patrimonio local. Por ello, invita a todos a asistir, sea con familiares o amigos.

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Los museos de Oliva permanecerán abiertos el viernes hasta las 23:30 horas.

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