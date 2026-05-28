El ayuntamiento respalda a la familia del bebé tutelado de Oliva y espera una resolución favorable: “Es lo peor que le puede pasar a una madre”

«Nos reunimos hace unos días con Andrea y Carlos porque están atravesando una situación especialmente dura y dramática». La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha mostrado su total apoyo a los vecinos de Oliva Andrea Navarro y Carlos García, que se convirtieron en padres por primera vez de José el pasado 14 de junio, con 16 y 17 años, respectivamente.

Sin embargo, tal y como adelantó Levante-EMV, y pese al respaldo de sus familias, la Conselleria de Servicios Sociales dictó una resolución de desamparo tras los informes emitidos por el ayuntamiento, por la que la Generalitat Valenciana asumió la tutela del menor y activó su acogimiento temporal. Durante este tiempo, los progenitores aseguran desconocer el paradero del bebé. En palabras de Andrea, «el 19 de junio, un día que no voy a olvidar nunca, nos pidieron que entráramos en una sala del hospital de Gandía y, allí mismo, nos comunicaron que el menor quedaba bajo tutela de la Generalitat». Añade: «No sabemos nada de él. No hemos visto ni una foto». La propia Andrea ha solicitado en varias ocasiones una fotografía del menor, aunque sin éxito.

Preguntada por estos informes, Pastor ha insistido en que «las competencias corresponden a la conselleria, que fue la que activó el protocolo y abrió el expediente». «La decisión final depende de la conselleria y, en ese sentido, el ayuntamiento no puede intervenir», añade.

El informe señalaba que ambos progenitores son menores de edad y que presentan una «inmadurez personal y emocional», además de carecer de recursos y habilidades suficientes para ejercer la paternidad de manera responsable. El documento también apuntaba a la ausencia de una red de apoyo estable y consideraba que la familia extensa no reunía las condiciones adecuadas debido a antecedentes de negligencia y conflictividad.

No obstante, tanto la familia como personas de su entorno han desmentido estas afirmaciones y recuerdan que los padres de ambos jóvenes les han acompañado durante todo el proceso. En este sentido, la abogada de la familia, María Teresa Navarro, ha defendido que «el interés del menor en ser educado en el seno de su propia familia no puede depender de la mayor o menor madurez intelectual de la madre» y sostiene que dicha valoración «no se ajusta a la realidad», ya que, según afirma, «Andrea es una joven madura y con las ideas claras».

Tanto Navarro, que trabaja con la familia desde hace cinco meses, como los padres de la pareja sostienen que los informes emitidos por los Servicios Sociales municipales hacen referencia a hechos ocurridos hace quince años y que, por tanto, no afectan directamente a ninguno de los dos progenitores. Por ello, trabajan para que se declare judicialmente la nulidad de la tutela, del acogimiento y de todas las actuaciones llevadas a cabo por la administración.

Contacto con conselleria

Pastor ha asegurado que la concejala de Servicios Sociales, Teresa Tur, y las técnicas encargadas del caso se han puesto en contacto directo con la conselleria para abordar la situación. «Lo que le ha pasado a Andrea es de las peores cosas que puede vivir una madre. Me pongo en su piel y es muy doloroso», afirma la alcaldesa.

Aunque reconoce que «el ayuntamiento no puede hacer nada a nivel administrativo», Pastor reitera el apoyo institucional y personal a la familia: «Estamos a su lado, les ofrecemos todo nuestro apoyo y nos reuniremos con ellos siempre que lo necesiten. Esto no va de política,ya que los expedientes se realizan siguiendo unos criterios». Sin embargo, tanto la abogada como la familia recuerdan que los informes proceden del ayuntamiento y, por lo tanto, ellos pueden revertir la situación.

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Tras el encuentro con la pareja, Pastor ha puesto en valor «la humanidad y el buen comportamiento de los menores», por lo que, en sus palabras, «esperamos que la resolución sea lo más favorable para esta pareja». «Estaremos a su lado y pendientes de la resolución», concluye.