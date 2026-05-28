Compromís exige al Consell declarar Gandia zona tensionada ante la escalada del precio de la vivienda

Gandia alcanzó el pasado mes de abril su máximo histórico en el mercado del alquiler, con un precio medio que rozó los 9,4 euros por metro cuadrado. La cifra supone un incremento del 0,7 % respecto al mes de marzo y un aumento del 5,3 % en comparación con el trimestre anterior.

Ante esta situación, Compromís més Gandia ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Consell que declare la ciudad como zona tensionada y así “limitar las subidas abusivas de los alquileres y estabilizar los precios”.

La formación solicita a la Generalitat Valenciana que aplique la Ley estatal de Vivienda, ya que, según ha señalado la portavoz Esther Sapena, “la situación de la vivienda en Gandia se ha convertido en una auténtica emergencia social que afecta cada vez a más familias, trabajadores y gente joven”.

Sapena lamenta que muchas personas deban destinar “una parte desproporcionada de su sueldo al pago del alquiler”, lo que provoca que “muchos jóvenes no puedan emanciparse ni construir su proyecto de vida en su propia ciudad”. “Vivir en Gandia no puede convertirse en un lujo”, insiste.

Desde Compromís recuerdan que el precio de los alquileres lleva años aumentando de forma continuada, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo, una situación que consideran “insostenible” para una parte importante de la población.

La formación advierte además de que, en algunas zonas de la ciudad, el precio del alquiler ha llegado a incrementarse hasta un 20 % durante el último trimestre. “Encontrar una vivienda de alquiler a precios asequibles es cada vez más difícil tanto en la ciudad como en la playa”, remarcan.

Para revertir esta situación, Compromís considera imprescindible que la Generalitat active los mecanismos previstos en la legislación estatal para proteger a la ciudadanía frente a la escalada de precios.

“Declarar Gandia zona tensionada permitiría limitar las subidas abusivas de los alquileres, dar estabilidad al mercado y ofrecer más herramientas a los ayuntamientos para actuar ante la emergencia habitacional”, ha explicado Sapena.

La campaña incluye acciones informativas en la calle, difusión en redes sociales y una recogida de firmas abierta a toda la ciudadanía. En palabras de la portavoz, "queremos que esta reivindicación se convierta en una voz colectiva. La vivienda es un derecho, no un negocio para unos pocos mientras tanta gente tiene dificultades para llegar a final de mes”.

"Un problema poliédrico"

El concejal delegado de Vivienda en Gandia, Salvador Gregori (PSOE), ha señalado que "todas las medidas que estén relacionadas con el control del precio están bien", pero recalca que el problema de la vivienda es "un problema poliédrico y difícil de solucionar". En sus palabras, "hemos podido comprobar en ciudades como Barcelona que estas experiencias son agridulces". Añade: "Se rebajó un 5 % el precio del alquiler de larga duración, ya que es el único al que se puede aplicar, por lo que los propietarios cambiaron los contratos para temporadas más cortas".

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Recalca que en el precio de la vivienda intervienen varios factores y, por ello, "no es un problema fácil de solucionar". Por ello, Gregori, aunque se manifiesta a favor de esta medida, señala que "no resuelve del todo el problema".