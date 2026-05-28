Diversidad a través de la moda, el arte y la música: Gandia acoge la IV edición de "Auna Pasarela", una cita que invita a reivindicar la inclusión social

Gandia celebrará el próximo viernes 5 de junio, a las 19:30 horas, en el Espai Baladre la IV edición de “Auna Pasarela”, un evento consolidado en el municipio que busca promover la visibilidad y la participación activa de las personas con diversidad funcional a través de la moda, el arte y la música.

El evento, organizado por Auna Inclusió - asociación dedicada a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad-, se convertirá en un espacio para reivindicar la inclusión social y poner en valor el talento, la creatividad y las capacidades de las personas participantes.

Respecto al desfile, Marta Olivares, creadora y organizadora de la pasarela, ha adelantado que en esta edición participarán las firmas Kocoletta, MonteColina, Carolina Sierra, Ole Tú y Dimendi, que vestirán a las personas protagonistas del desfile.

Por su parte, Ainoa Carbó, miembro de la organización del evento, ha explicado que el espectáculo contará con actuaciones, música en directo, invitados de honor y diversas sorpresas. “Lo más importante es que las personas protagonistas, que son personas con discapacidad intelectual, superen sus miedos, ganen autoestima y demuestren que la inclusión no es una utopía, sino una realidad posible cuando la sociedad acompaña”, ha subrayado.

Por su parte, Nassio Estruch, presidente de la Asociación Auna Inclusió, ha puesto en valor la evolución del proyecto y ha destacado la consolidación de una iniciativa que ya llega hasta su cuarta edición.

Liduvina Gil, concejala de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, también ha agradecido “el trabajo, la implicación y la sensibilidad” de las personas organizadoras que han hecho crecer un proyecto que, año tras año, suma apoyos y consolida su impacto social. En sus palabras, “desde el ayuntamiento continuaremos dando apoyo a actividades como esta, que fomentan la igualdad, la inclusión y la participación de todas las personas en la vida social y cultural del municipio”.

Tras el éxito del año pasado, esta edición contará con un aforo de 500 asistentes. Además, la organización ha habilitado una fila 0 destinada a aquellas personas que no puedan asistir, pero deseen colaborar en el evento. El precio simbólico de la entrada es de 5 euros y la recaptación irá destinada a financiar proyectos de la entidad.

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Las entradas pueden adquirirse en la sede de Auna Inclusió, situada en la calle Benissuai número 1 de Gandia, así como el mismo día del evento en taquilla.