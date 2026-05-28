La Font d’en Carròs celebra la V edición del Premi la Paraula Imaginada para incentivar la lectura y la sensibilidad artística a través de los libros ilustrados

El Ayuntamiento de la Font d’en Carròs, en colaboración con el departamento de Dibujo de la Facultat de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València UPV (Belles Arts UPV), Edicions del Bullent y de la Fundación Brines convocan la quinta edición del premio de álbum ilustrado “La Paraula Imaginada”, con la finalidad de incentivar y promocionar la lectura y la sensibilidad artística a través de los libros ilustrados.

El plazo de presentación de las obras finalizará el domingo 19 de julio y el veredicto se hará público el jueves 8 de octubre, en la Casa de la Paraula de la Font d’en Carròs, durante el transcurso del Sopar Estellés.

En esta edición podrán participar todas aquellas personas que hayan cumplido 18 años antes de que termine el plazo de presentación de las obras y no podrán participar aquellos que ya hayan resultado premiados en las ediciones anteriores.

Respecto a los requisitos, los trabajos deberán tener una extensión de unas 16 o 20 láminas a doble cara sin contar la portada y los textos no podrán superar los 5.000 caracteres. Desde el ayuntamiento informan que las obras deberán de ser originales e inéditas y no se admitirán adaptaciones a otras obras originales que hayan sido premiadas en otros concursos.

La obra ganadora será galardonada con 6.000 euros y el importe del premio se hará en efectivo después de que los autores entreguen la obra finalizada en un plazo máximo de tres meses desde la fecha del veredicto.

Las obras se presentarán en un archivo PDF. Los participantes enviarán una maqueta completa del proyecto, en la que se incluirá el texto maquetado y la ilustración, el formato escogido, el número de páginas y la portada. La maqueta debe incluir mínimo cinco ejemplos de ilustraciones acabadas y el resto pueden ser bocetos. Además, presentarán una breve memoria del tema que trata la pieza y una descripción de las técnicas usadas.

Respecto al formato de presentación, los trabajos se enviarán por vía electrónica y los participantes deberán entregar dos archivos: uno con la obra y otro documento en el que constarán los datos personales del autor, así como una declaración que certifique la originalidad de la pieza.

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El presidente del jurado será el alcalde del municipio o concejal en el que delegue y personas reconocidas dentro del mundo literario y de la ilustración. Actuará de secretario el ayuntamiento o funcionario en el que delegue, la editora de Edicions del Bullent o persona en quien delegue, la directora de la Fundación Brines y el director del departamento de Dibuix de la Facultat de Belles Arts o persona en quien delegue.