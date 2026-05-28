Gandia se convierte de nuevo en un referente deportivo al reunir a la élite de la gimnasia rítmica en el campeonato autonómico absoluto

Gandia vuelve a convertirse este domingo 31 de mayo en un referente de la gimnasia rítmica con la celebración del campeonato autonómico absoluto y el control de la segunda fase de la Copa de España de conjuntos, una cita organizada por el Club de Gimnàstica Rítmica Vida Gandia con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia.

La jornada deportiva se desarrollará desde las 8:30 horas en el pabellón del polideportivo municipal de Gandia y se alargará alrededor de las 19:30 o 20 horas, en diferentes sesiones competitivas y entregas de premios a lo largo del día. Además del campeonato, el programa incluirá el control de la Copa de España de conjuntos y exhibiciones de gimnasia estética de grupo. La entrada es gratuita.

La competición contará con la participación de gimnastas del Club Vida Gandia, que competirán en categoría absoluta formando equipo con otras entidades deportivas de la Comunitat Valenciana. Alicia Salcedo, presidenta y entrenadora del Club Vida Gandia, ha subrayado la relevancia deportiva del campeonato y ha asegurado que se trata de “uno de los eventos más importantes de gimnasia rítmica de la Comunitat Valenciana”.

Ha destacado la importancia de acercar este tipo de eventos a la ciudad para que las jóvenes gimnastas locales puedan competir en casa y crecer deportivamente. En sus palabras, “nos gusta mucho organizar esta jornada en Gandia para que las gimnastas puedan representar la ciudad y para que el público disfrute de un auténtico espectáculo”.

Además, ha recordado que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios con mayor nombre de licencias federativas de gimnasia rítmica de España, hecho que convierte cada torneo autonómico en una competición de alto nivel. En sus palabras, “cuando llegamos al Campeonato de España, muchas de las primeras clasificadas son de la Comunitat Valenciana, por lo que estamos hablando de una auténtica élite deportiva”.

Por su parte, Jesús Naveiro, concejal de Deportes, ha destacado la importancia de una competición que vuelve a situar a la ciudad en el mapa de la gimnasia rítmica autonómica.

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En sus palabras, “estamos de enhorabuena un año más porque Gandia acoge una nueva edición de uno de los eventos más atractivos de esta disciplina deportiva”. Naveiro ha invitado a toda la ciudadanía y a los amantes del deporte a disfrutar de una competición “de gran nivel y espectáculo”.