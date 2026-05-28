Benifairó de la Valldigna permanece sin cajero desde hace un mes tras un intento de robo

La Guardia Civil detuvo a tres hombres, que ya han ingresado en prisión, por intentar robar en un cajero automático de Benifairó de la Valldigna. Se les acusa de un delito de robo en grado de tentativa y de falsedad documental, hurto y pertenencia e integración en grupo criminal.

Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la madrugada del lunes, 4 de mayo. Según informó este jueves la Guardia Civil en un comunicado, la detención se produjo después de recibir la alerta de la entidad bancaria que había perdido la conexión con el cajero automático, por lo que se desplazaron hasta allí patrullas de Tavernes de la Valldigna, Oliva y Cullera.

Al llegar, los agentes encontraron la puerta de acceso a la oficina forzada y luces y movimientos en el interior, de donde salía un fuerte olor, y sorprendieron a tres individuos con herramientas especializadas mientras manipulaban la parte trasera del cajero, a los que redujeron y detuvieron antes de que accedieran al dinero.

Los detenidos habían logrado acceder a la zona técnica y blindada del cajero con sofisticados medios técnicos y durante la operación se intervino abundante material, como inhibidores de frecuencia, dispositivos electrónicos de detección de señales, herramientas hidráulicas, equipos de comunicación, móviles, máscaras y diversa indumentaria.

La investigación fue asumida por el Equipo de Policía Judicial de Gandia y gracias a la colaboración de la Policía Local se localizó el vehículo usado por los detenidos, en el que encontraron placas de matrícula sustraídas en la ciudad de València, documentación y más material tecnológico.

Los detenidos son tres hombres de 45, 50 y 52 años y nacionalidades rusas y moldavas, que ingresaron en prisión comunicada y sin fianza tras las diligencias entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 1.

El único cajero del pueblo

Se trata del único cajero automático que existe en la localidad. Es de Caixabank y está ubicado en la calle Ricardo Romero, en una antigua oficina de esta entidad. El suceso ha alterado la vida cotidiana del pueblo este mes, puesto que a día de hoy el cajero está sin servicio, pendiente de reparación.

El pueblo, además de este cajero, recibe cada martes, día de mercado, la visita de una unidad móvil de la Caja Rural, que se queda esa mañana. "Es la única atención personalizada que tenemos", se lamenta el alcalde, Marc Vercher, quien recuerda que hace cuarenta años llegaron a existir hasta cinco oficinas físicas de varias entidades, en una época dorada donde el negocio de la naranja movía mucho dinero.

Pero fueron cerrando progresivamente y hoy, a pesar de que el alcalde se ha puesto en contacto con algunas entidades bancarias para animarles a abrir alguna oficina, no ha habido éxito. Los principales perjudicados son los mayores, a los que también les cuesta sacar dinero en el cajero, pero en general cualquier vecino que en un momento dado necesite dinero en metálico.

El suceso es inédito en la población. Los vecinos, a partir de ahora, cuando lo reparen, acudirán al cajero con cuatro ojos. El alcalde quiere agradecer la labor de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. En este último cuerpo son cuatro agentes, pero no hay vigilancia nocturna, cosa que a buen seguro sabían los ladrones, pero la Guardia Civil colabora a menudo patrullando por las noches.

No es la primera vez que destrozan cajeros en la Safor con métodos parecidos. El año 2024 fue especialmente conflictivo, y en Palma de Gandia sucedió con otro cajero de Caixabank, cargándolo en un camión.