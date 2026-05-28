El historiador Manel Arcos propone dedicar tres calles de Oliva a músicos que fundaron las bandas locales

El historiador olivense Manel Arcos reclamó que el Ayuntamiento de Oliva dedique tres calles a músicos olivenses involucrados en la fundación de las bandas locales y que tuvieron repercusión nacional o incluso internacional.

Estos serían fueron el pianista ciego Antonio Parra Cots (Oliva, 1981-Castelló de la Plana, 1959), el músico y compositor olivense Domingó Escrivà Peiró, que fue dos veces alcalde de Oliva durante la Segunda República, y para el barítono de zarzuelas Casto Gascó Rius (Oliva, 1868- Dénia, 1.957) que cantó en los mejores teatros de España, Lisboa y Argentina.

Manel Arcos hizo estas consideraciones en una conferencia en la que habló sobre su hallazgo en el Archivo Histórico de Gandia, concretamente en el área de Protocolos Notariales, del acta fundacional de la Sociedad Filharmónica de Oliva. La entidad fue registrada el día 18 de julio de 1886 y por tanto el próximo mes de julio cumplirá los 140 años de vida, los mismos que tiene el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de València.

En su conferencia, el martes en la Casa de la Festa, Arcos nombró a los músicos más relevantes de las tres primeras sociedades musicales de Oliva y que fueron la Filharmónica de Oliva, nacida el 18 de julio de 1886, la Sociedad Musical La Olivense, que se gestó el día 27 de febrero del año 1895 y la Societat Civil Filharmònica, que nació el día 2 de junio del año 1901.

Entre los archivos consultados por Arcos además se encontraban el Arxiu Parroquial de Sant Roc, el Arxiu Parroquial de Santa Maria, el BOPV, el censo de población de los años 1867 y 1859, el censo electoral de 1934, la revista "Cabdells" y la prensa histórica.

El primer músico ilustre nombrado fue Severino Guixot Perelló (Oliva, 1857-1.930), además de Francisco Beneyto Molina (Oliva, 1857), José Gascó Mañó (Oliva, 1958), Juan Bautista Ponzoda Server (el Castell de Guadalest, 1871) y Antonio Peiró Savall (Botja) (Oliva, 1886) además también a José Oltra Ciscar (Oliva, 1848). Todos ellos estuvieron involucrados en la gestación de alguna de las bandas olivenses.

El acto sirvió para presentar públicamente el nuevo libro de Edicions del Sud del propio Manel Arcos que se denomina “La Música de Banda a Oliva. Els documents fundacionals (1.886-1.905)", en el que se transcriben todos los documentos de las entidades musicales olivenses además de fotografías que acompañan a los textos y que se puede encontrar bien por internet en la página de Edicions del Sud o en la librería Página 3 de Oliva.

En la presentación previa Ferrán Escrivà, profesor de la Universitat de València experto en Musicología pidió a los jóvenes estudiantes olivenses, que tomen el testigo e investiguen a fondo la historia de las bandas de música olivenses a partir de los documentos ahora encontrados.