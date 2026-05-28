El nuevo alcalde de Castellonet de la Conquesta toma posesión en un pleno sin alusión al polémico hotel de cuatro estrellas

Rafael Enrique Mafé (PP) se ha convertido esta tarde en el nuevo alcalde de Castellonet de la Conquesta. Mafé toma el relevo de Juan Espinosa una semana después de que anunciara por sorpresa su dimisión en un pleno marcado por la tensión vecinal debido al rechazo del hotel de cuatro estrellas con veinte suites que una empresa belga proyecta a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Sin embargo, aunque este complejo turístico centró el protagonismo del anterior pleno, Mafé ha evitado pronunciarse sobre el proyecto durante su toma de posesión. La ausencia de preguntas tras su investidura ha generado un notable malestar entre parte de los vecinos y vecinas presentes en el salón de plenos, que esperaban que el nuevo alcalde se pronunciara sobre el proyecto hotelero.

Mafé ha sido investido alcalde con el respaldo unánime de los cinco votos de la corporación —integrada por el alcalde y cuatro concejales—, después de que Espinosa hiciera efectiva su dimisión el pasado 22 de mayo, si bien continuará como concejal en la corporación.

Cabe recordar que en el anterior pleno dos de los ediles, Matilde Bas y José Ignacio Barreiro, retiraron su dimisión, que figuraba inicialmente en el orden del día, mientras que la concejala Mari Carmen Criado formalizó su paso al grupo de no adscritos. Los tres habían adoptado previamente esta decisión para desvincularse del proyecto, aunque finalmente fue Espinosa quien terminó renunciando a su cargo.

"Que se acaben ya los conflictos en este pueblo, porque voy a seguir trabajando por él” Rafael Enrique Mafé — Alcalde de Castellonet de la Conquesta

El nuevo primer edil ha aprovechado sus primeras palabras para agradecer, visiblemente emocionado, el apoyo de todas las personas que le han acompañado en este camino, con un recuerdo especial para sus abuelos y sus tíos. Durante su discurso, Mafé ha señalado que "es un honor asumir la vara de mando, aunque estoy triste por las circunstancias en las que se ha desarrollado". Por ello, ha querido agradecer el trabajo del anterior alcalde durante sus siete años, pese "a los errores". También ha querido agradecer el trabajo realizado durante las últimas semanas a David Ronda, coordinador del PP en la Safor, y a Toni García, exalcalde de Ròtova, en plena presión vecinal contra el proyecto hotelero.

"Se acaben ya los conflictos"

En cuanto a este último año de legislatura -y el primero que asume como alcalde-, Mafé ha prometido a los vecinos que, en sus palabras, “lo intentaré hacer lo mejor posible”. Asimismo, ha insistido en que “yo no he buscado la vara de mando”. Como ya argumentó durante el pleno de dimisión de Espinosa, el nuevo primer edil ha solicitado que “se acaben ya los conflictos en este pueblo, porque voy a seguir trabajando por él”.

Tras sus palabras, Mafé se ha fundido en un emotivo abrazo con el ya exalcalde de la localidad, en un acto marcado por el malestar de los vecinos, que han lamentado no haber podido formular preguntas pese a su interés por conocer la postura del nuevo primer edil sobre el complejo hotelero. Aunque hoy no se ha pronunciado al respecto, en el anterior pleno recalcó en varias ocasiones que el ayuntamiento "estará al lado de lo que sea bueno para el pueblo". Durante aquella intervención, solicitaba a los vecinos paciencia: "Vamos a esperar a ver qué dice el Consell. No podemos aventurarnos".

La presión vecinal ha sido constante en la localidad desde que el Consell sometió hace unas semanas a información pública la Declaración de Interés Comunitario del complejo. Los vecinos constituyeron una plataforma, recogieron más de un millar de firmas y presentaron diversas alegaciones contra el proyecto.

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El propio Espinosa, como avanzó este diario, emitió un informe desfavorable en el que se mostraba “totalmente en contra de la implantación del hotel rural y la pernocta de caravanas”, en un contexto de creciente presión vecinal.