Oliva acoge la charla de Sergi Durbà sobre cultura, lengua y patrimonio a través de la pilota

Oliva vuelve a apostar por la cultura y la actualidad. Con el título “La veu dels trinquets. Cultura, llengua,memòria i patrimoni a través del joc”, el escritor Sergi Durbà protagonizará la primera charla cultural del mes de junio en la ciudad. El coloquio será el próximo viernes 12 de junio, a las 19:30 horas, en el patio del Museu Casa de Maians.

Durbà es filólogo, profesor de lengua y literatura y escritor valenciano. Además, es conocedor y difusor del mundo de la pilota valenciana. Ha escrito ampliamente sobre este deporte desde el periódico digital “Pilota Viu” y en su trilogía de libros “Colp a Colp”, “Trinquets trencats” y “Pelayo blues”.

Inició su carrera con su blog "Costumari Durbà", plataforma digital que le sirvió de base para perfilar la temática de sus creaciones y, desde entonces, se ha convertido en un referente de la literatura costumbrista y la divulgación de la cultura popular valenciana contemporánea.

Combina la novela, el ensayo y el dietario. Su estilo destaca por la sensibilidad y su enfoque hacia la antropología cultural, la memoria colectiva y la identidad popular valenciana. A lo largo de los años, ha recibido reconocimientos en el ámbito de las letras valencianas, entre ellos galardones como el Premi Benvingut Oliver de Narrativa Vila de Catarroja en 2020 y el Premi de Narrativa Vila d’Almassora en 2021.

El acto está organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, encabezado por Teresa Tur, con la colaboración de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

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El evento se enmarca en el ciclo de conversaciones culturales y pretende ofrecer a los vecinos y vecinas de Oliva un espacio cultural de reflexión de cuestiones de actualidad, así como para profundizar en las obras de autores reconocidos.