Las playas de la Safor están listas para recibir a los primeros bañistas pero no todas tienen aún servicio de socorrismo

En los municipios costeros de la Safor, que esta temporada mantienen sus 14 banderas azules, está todo casi a punto para disfrutar de sus playas, especialmente este fin de semana que se presenta muy caluroso.

Ahora bien, cabe recordar que en algunas todavía no se ha retomado el servicio de socorrismo, que inició una primera fase en Semana Santa y Pascua. La tradición, especialmenten los pueblos, es abrir la temporada con motivo de la Noche de San Juan, y hasta que no llegue esa fecha muchos servicios están a medio gas.

En Tavernes de la Valldigna continúan los trabajos de reposición de arena, y por tanto, excepto en la zona sur, está prohibido el acceso. Faltan también algunos lavapiés, que dependen de la Generalitat, y es una queja socorrida de muchos ayuntamientos es la tardanza en instalarlos o repararlos.

Una excepción es la playa Nord de Gandia que es, un año más, la primera de la Comunitat Valenciana en "abrir" y la última en "cerrar". Su servicio de salvamento y socorrismo es extenso (desde mediados de marzo hasta el puente de noviembre, si se mantiene el buen tiempo) y algo parecido ocurre con las instalaciones de arena.

En cuanto a las infraestructuras, la playa Nord cuenta desde abril con sus 42 accesos habilitados, pasarelas de madera, refuerzo de mobiliario urbano y papeleras, así como los dos puntos de información turística abiertos de forma continuada.

Los chiringuitos y el servicio de alquiler de sombrillas y hamacas funcionan al 100 %. También se mantiene su apuesta por la accesibilidad, con tres puntos de baño adaptado gestionados por Cruz Roja y la continuidad de iniciativas pioneras como las 144 banderas con pictogramas para facilitar la información del estado del mar a personas con daltonismo.

En la playa virgen de l'Auir siguen las obras de regeneración que ejecuta el ministerio. El camino que conduce al mar está abierto, pero una señal limita la circulación sólo a los vecinos.

En Oliva esta temporada las playas estrenan pasarelas que salvan su apreciado cordón dunar. En concreto son 14 y han costado 750.000 euros, con cargo a los fondos europeos. Están en Terra Nova, l'Aigua Blanca, l'Aigua Morta, Rabdells y Les Deveses. Hay también nuevos "mupis" táctiles que ofrecen información turística, y un "tótem".

Salvamento

En cuanto al socorrismo durante los últimos cuatro años lo ha prestado la empresa Provita, pero este año tocaba nuevo contrato. La nueva adjudicación se está demorando por una impugnación de los pliegos, que corregirá el ayuntamiento, pero estará garantizado. Incluye baño adaptado con recogida a domicilio. Empezará a mediados de junio.

Los lavapiés, competencia de la Generalitat, están instalados desde Semana Santa. El verano pasado hubo numerosas averías, ya que estos aparatos tienen más de 20 años, y el ayuntamiento, ante las quejas y la demora de la conselleria tuvo que asumir la reparación con fondos propios. Este año la Generalitat ha contratado a una empresa de mantenimiento.

El concejal de Turismo, Salvador Llopis, informa que además se han reforzado y renovado pasarelas y alargado metros. En definitiva, a excepción del socorrismo, está todo preparado para la llegada de los bañistas.

Las playas al sur de Gandia; Miramar, Bellreguard, Daimús y Guardamar de la Safor, se caracterizan por su tranquilidad y ambiente familiar. Cierto que padecen desde hace años el problema de la regresión de arena, pero esto no quita para que los respectivos ayuntamientos pongan todo de su parte para que cada verano estén arregladas y se puedan compaginar otros usos, como los chiringuitos. Tienen unificado su servicio de socorrismo y desde hace años se lo viene adjudicando Cruz Roja. Sin embargo, pese a que el calor se ha adelantado, este no empezará hasta el próximo 13 de junio.

En Piles hay una empresa, Provita, que también retomará la actividad el 13 de junio. Desde Pascua la playa está equipada con lavapiés, WC portátiles y pasarelas en tres puntos; norte, centro y sur.

En Tavernes de la Valldigna por ahora está prohibido el acceso a las playas, excepto en la zona sur, puesto que continúan los trabajos de reposición de arena y circula maquinaria pesada, como en el canal de San Pablo. El socorrismo, tras la temporada diaria que hubo de Semana Santa al puente de mayo, no se interrumpió, pero pasó a ser sólo en fin de semana (sábados y domingos), y se retomará con carácter diario a mediados de junio.

En Xeraco desde hace unos quince días se están colocando las pasarelas. Ya hay instalados cinco chiringuitos, y un sexto, previsto en zona protegida por la nidificación del chorlitejo patinegro, se ubicará en julio. El servicio de socorrismo, con baño adaptado incluido, se reanudará el sábado, 6 de junio, primero solo en fines de semana y a partir del 15 todos los días. Las actividades municipales de dinamización empezarán el 15 de junio.