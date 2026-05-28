El PP de Gandia debatirá en el pleno nuevas medidas en vivienda, control del padrón y mejores instalaciones deportivas para la ciudadanía

El Grupo Municipal de Gandia llevará al pleno, que se celebra mañana, una batería de propuestas centradas en reforzar las políticas de vivienda, mejorar el control y la gestión del padrón municipal, así como dotar de mejores instalaciones deportivas a diferentes clubes y colectivos de la ciudad.

Entre las iniciativas más destacadas, los populares defenderán una moción para reforzar las ayudas municipales destinadas a la rehabilitación de viviendas con el objetivo de aumentar el parque de vivienda disponible en Gandia y facilitar el acceso a una propiedad digna, especialmente a jóvenes y familias.

El Grupo Popular alerta de que "la actual situación del mercado inmobiliario dificulta la emancipación y el acceso a una vivienda debido al incremento del precio de compra y del alquiler, así como de la escasa oferta en la ciudad".

Por ello, plantean como propuesta crear una línea específica de ayudas dotadas en 500.000 euros para incentivar la rehabilitación de viviendas vacías y su posterior incorporación al mercado de alquiler habitual y asequible.

La iniciativa también contempla agilizar los trámites administrativos, ampliar los baremos de acceso a las ayudas en un 20 % y fomentar actuaciones como la mejora de eficiencia energética, accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas o la adecuación de inmuebles actualmente fuera del mercado residencial.

Además, proponen que las viviendas beneficiarias de estas ayudas deban destinarse obligatoriamente al alquiler habitual y permanente y prohíben su uso turístico o vacacional durante un mínimo de cinco años desde la concesión de la subvención.

Por ello, plantean estudiar bonificaciones en el IBI para viviendas destinadas al alquiler accesible y priorizar las ayudas en barrios con necesidad de regencia urbana, edificios antiguos o viviendas destinadas a jóvenes y colectivos vulnerables.

Más peticiones del Partido Popular

Otra de las propuestas que llevarán al pleno será la elaboración de una Ordenanza Reguladora del Padrón Municipal. El objetivo es reforzar el control, la transparencia y la veracidad de las inscripciones padronales en la ciudad.

La iniciativa plantea establecer mecanismos de verificación y control, reforzar las inspecciones en casos de posible fraude, agilizar los procedimientos de baja de oficio y mejorar la coordinación con otras administraciones y fuerzas de seguridad dentro del marco legal vigente.

Víctor Soler, portavoz del Grupo Municipal Popular, ha defendido que “el padrón municipal debe reflejar fielmente la realidad poblacional de Gandia” y considera necesario dotar al ayuntamiento de “herramientas jurídicas y administrativas más eficaces para combatir situaciones irregulares y garantizar una gestión más rigurosa”.

En materia deportiva, el partido Popular también defenderá la necesidad de habilitar un espacio municipal digno, estable y adecuadamente equipado para disciplinas que requieren superficies adaptadas, como las artes marciales, la defensa personal o determinadas actividades físicas de base.

La propuesta incluye la dotación de un tatami homologado y la adecuación de una sala multiactividad que permita a clubes y entidades deportivas desarrollar entrenamientos, cursos y competiciones en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.

Una nueva regulación para la música

Desde el Grupo Popular consideran que la ciudad debe avanzar hacia un modelo que integre la música callejera como una expresión cultural compatible con la convivencia ciudadana. Por ello, propondrán actualizar la normativa municipal reguladora con el fin de impulsar un sistema de autorización más claro, accesible y compatible con el descanso vecinal y el uso compartido del espacio público.

La iniciativa plantea establecer horarios, ubicaciones y límites acústicos definidos, así como crear una mesa de diálogo en la que participen asociaciones vecinales, comerciantes, músicos callejeros, técnicos municipales y representantes políticos para consensuar una regulación equilibrada y adaptada a la realidad de la ciudad.

Noticias relacionadas

Soler ha señalado que “Gandia necesita políticas útiles y pegadas a la realidad de los vecinos” y ha asegurado que “mientras otros viven instalados en la propaganda, el Partido Popular lleva al pleno propuestas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la convivencia, apoyar a los clubes deportivos y hacer de Gandia una ciudad más dinámica y culturalmente viva”.