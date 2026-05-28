El PSPV-PSOE de Gandia exige al Consell ampliar las ayudas para jóvenes agricultores

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gandia ha presentado un manifiesto con vocación de declaración institucional que se someterá a debate en el pleno previsto para este viernes. El objetivo es reclamar al Consell que amplíe el presupuesto de las ayudas de primera instalación para jóvenes agricultores y ganaderos en la Comunitat Valenciana correspondiente a la convocatoria de 2026.

El objetivo es garantizar que las personas jóvenes que han superado el proceso de evaluación y cumplen todos los requisitos, pero han quedado excluidas por insuficiencia de crédito, puedan acceder a la ayuda.

Según la resolución de estas ayudas, publicada el pasado 25 de abril, existen 41 expedientes que han quedado fuera únicamente por falta de presupuesto, a pesar de haber superado favorablemente la evaluación. El importe necesario para cubrir estas incorporaciones asciende a 1,85 millones de euros.

Para los socialistas esta situación evidencia una carencia total de planificación y de priorización política en materia de relevo generacional agrario. El problema ya no responde a limitaciones normativas o técnicas, sino a decisiones presupuestarias concretas adoptadas por el Consell del PP.

Según denuncia el concejal socialista Miguel Ángel Picornell “el Partido Popular no puede hablar de defender el campo valenciano mientras deja fuera a jóvenes dispuestos a invertir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida en el sector agrario. Así, el Consell del PP continúa maltratando al sector primario valenciano. No contentos en convertir las cofradías de pescadores en bancos de la Generalitat, ahora dejan sin ayudas a 41 jóvenes agricultores y ganaderos que cumplían con todos los requisitos. La excusa, falta de presupuesto”.

También ha añadido que “los populares vuelven a demostrar para quién gobiernan o que tienen dinero para lo que quieren. Pero eso sí, han bajado los impuestos a las grandes fortunas y han rechazado 3.700 millones de euros extra de la financiación autonómica procedentes del Gobierno central”.

En este sentido, el PSPV-PSOE ha presentado una proposición no de ley en les Corts Valencianes para exigir al Consell que no deje fuera a los 41 jóvenes valencianos que cumplen todos los requisitos para acceder a estas ayudas. Además, mientras otras comunidades autónomas ya han realizado hasta tres convocatorias, el Consell solo ha efectuado una durante toda la legislatura.

“No podemos permitir que jóvenes preparados y con proyectos viables se queden fuera. Se debe garantizar el futuro del campo valenciano y esto pasa por darles oportunidades. Pedimos al Consell de Pérez Llorca coherencia y voluntad política para cumplir con ese objetivo”, concluye Picornell.