La Safor adelanta la temporada de piscinas por el calor prematuro: Llocnou de Sant Jeroni, Potries y Ròtova abrirán entre el 30 de mayo y el 1 de junio

El cambio climático provoca que el verano llegue antes y hay que estar preparado para combatir el sofocante calor. Así lo hacen los municipios de la Safor, que se preparan para abrir las instalaciones acuáticas a sus ciudadanos. Refrescarse en las piscinas municipales es un buen antídoto. La mayoría de ayuntamientos abren cada año las piscinas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Algunos hacen coincidir el uso de las instalaciones con el final del curso escolar de este año y el inicio del próximo.

Pero hay otras localidades que apuestan por poner al servicio de la ciudadanía las infraestructuras cuanto antes mejor y adelantan la apertura de los espacios acuáticos a este fin de semana del 30-31 de mayo o al lunes 1 de junio. Ese es el caso de Llocnou de Sant Jeroni, Potries y Ròtova.

Llocnou abre este fin de semana y ya, de manera ininterrumpida, a partir del sábado 6 de junio. Dice su alcalde, Ricard Igualde, que "avanzamos la apertura porque los vecinos lo agradecen. Es evidente que el calor llega antes por el cambio climático y, por eso, se adelanta la temporada". Los vecinos de la cercana localidad de Almiserà también son usuarios de la piscina de verano de Llocnou.

En Potries abrirán la piscina el lunes, 1 de junio. Como en los últimos dos años, tres semanas antes de lo que era habitual para hacer frente a las altas temperaturas, comenta el alcalde, Sergi Vidal, quien añade que "el cambio climático es una realidad, estamos en emergencia y tenemos que buscar soluciones para vivir sin agobios durante el verano". La piscina abre antes y también sigue con el horario ampliado entre semana.

Ròtova también lleva unos años adelantando la apertura de la piscina a principios de junio. En 2023 se abrió el día 10, en 2024, el 3 de junio, y el año pasado -2025- el 31 de mayo. Este año, se abre el 1 de junio. La explicación de su alcalde, Jordi Puig, es que "el cambio climático influye. Quiero decir, a pesar de que las niñas y niños todavía van a la escuela, junio ya es un mes muy caluroso y por eso, durante la primera mitad del mes, abrimos por las tardes".

La piscina de Llocnou de Sant Jeroni que también usan los vecinos de Almiserà / Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni

En Tavernes de la Valldigna, la intención del ayuntamiento era abrir el 1 de junio, pero no puede asegurarlo hasta que no se cierren algunos trámites administrativos con la empresa adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo. Cuando se concreten los temas burocráticos, se abrirá de inmediato la piscina.

En otras poblaciones de la comarca se da la circunstancia de que disponen de piscinas convertibles. Es el caso de Gandia, Oliva, Xeraco y Ador. En la capital de la Safor hay cuatro piscinas abiertas todo el año, pero en verano se abren dos más, las de baño libre, en Beniopa y Roís de Corella. Normalmente, empiezan a utilizar a mediados de junio, tratando de coincidir también con la finalización del año escolar. Lo que sí condiciona el cambio climático, apunta el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, es la ampliación de horarios. El año pasado se llegó, incluso, a abrir por las noches, en los días de ola de calor y este año también puede hacerse lo mismo.

Oliva tiene la piscina cubierta y la descubierta. Esta abrirá el sábado, 13 de junio. Siempre suele ser el segundo fin de semana de junio, como indica el pliego de condiciones que el ayuntamiento tiene firmado con la empresa que gestiona el uso de la instalación.

En Xeraco, la piscina, también convertible, está abierta todo el año. Solo se cierra del 15 al 30 de septiembre por mantenimiento. Del 15 de junio abre de lunes a domingo al aire libre y para los cursillos y baño recreativo. Del 1 de octubre al 15 de junio abre de lunes a sábado como piscina cubierta y solo para cursillos y baño libre.

En Ador también tienen una convertible, que está abierta como piscina climatizada hasta el 14 de junio. Después, se cierra unos días para preparar la de verano y este año se abrirá el día 20 de junio. La alcaldesa, Manela Faus, destaca que el calor que ya hace por estas fechas "nos obliga a repensar cómo organizarlo de una manera diferente. Es posible que el próximo año se cierre la temporada de invierno a finales de mayo para abrir antes la de verano. Lo valoraremos y decidiremos".

Ador tiene piscina convertible que adapta al verano para el uso y disfrute de sus ciudadanos / Ajuntament d'Ador

El resto de localidades de la comarca abrirán las piscinas de verano desde el segundo fin de semana de junio. En Alfauir a partir del día 12. En Almoines, igual que otros años cuando se acaba el curso el 19 de junio. El calendario escolar es el que marca la agenda.

En Barx abren el 21 de junio y son los primeros en cerrar el 31 de agosto. Es un pueblo en el que no hace tanto calor como en otros y, en septiembre, el agua ya está fría. Benifairó de la Valldigna abrirá el día 20 de junio, el día después de la finalización del curso escolar.

Beniarjó fija la fecha en el 13 de junio, un poco antes que en los años anteriores. El alcalde, Óscar Barres, subraya que el cambio climático se nota en la afluencia de usuarios. Benirredrà: abre el día 15 y no lo ha podido hacer antes porque se están realizando unas obras en la instalación

Daimús abre al público a partir del lunes 15 de junio y en horario hasta las 20 horas. L'Alqueria de la Comtessa abre, como siempre, cuando finaliza el curso, este año el 19 de junio. Solo cierra los días de sus fiestas patronales, del 29 de junio al 2 de julio.

Ampliación de horarios

La Font d'en Carròs adelanta la fecha al 6-7 de junio o, como máximo, a los días 13-14. El año pasado abrió el 20 de junio. El Real de Gandia ya hace algún año que adelanta la apertura (este año al 13 de junio) y se amplía el horario hasta las 21 horas para combatir las altas temperaturas.

Piles abre finalmente el 13 de junio, aunque tenía dudas de cuándo lo haría porque tiene o tenía en obras los vestuarios. "Nosotros tenemos la suerte de tener la playa y la gente puede combatir el cambio climático en el mar", dice la alcaldesa, Cristina Fornet.

Simat de la Valldigna abre siempre sobre el 15 de junio, haciéndolo coincidir con la finalización del curso escolar y en fin de semana. Este año se abrirá será el 20 de junio y se cerrará el 20 de septiembre. El cierre está condicionado a las primeras tormentas de septiembre y la bajada de temperaturas.

Rafelcofer mantiene la misma tendencia de siempre. Abrirá a mediados de junio. Villalonga abre el 13 de junio Respecto al cambio climático, el alcalde, Juanjo Sanchis, comenta que se ampliará el horario en los días de alerta por el fuerte calor.

Xeresa abre igualmente el 13 de junio, que es el día del patrón (Sant Antoni de Pàdua). Ese día es gratis el baño libre. En Bellreguard todo depende de la resolución del contrato de salvamento que hay en licitación junto con Daimús, Guardamar y Miramar.

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En Miramar abren el día 13, en Palmera el día 15, mientras que Beniflà no tiene piscina municipal y los vecinos de Guardamar de la Safor utilizan la de Daimús, según el acuerdo entre ambos ayuntamientos.