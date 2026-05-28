Estos son los requisitos para optar a una de las cinco nuevas viviendas de alquiler asequible en Gandia

El Ayuntamiento de Gandia abrirá el próximo lunes, 1 de junio, el plazo de presentación de solicitudes para optar a una de las cinco nuevas viviendas municipales de alquiler asequible situadas en un edificio de la calle Magistrat Català, completamente rehabilitado.

Las personas interesadas tendrán que hacer el trámite a través de la sede electrónica o visitando las dependencias del departamento, situadas en la calle Carmelites, 2.

El concejal de Vivienda, Salvador Gregori, informó que las bases reguladoras del proceso ya han sido publicadas y que, después de una modificación técnica menor, la convocatoria quedará activada para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes a partir de lunes. El plazo permanecerá abierto durante 30 días naturales.

Las viviendas, ubicadas en una zona céntrica de Gandia, en el barrio de Corea, han sido remodeladas y se encuentran listas para entrar a vivir. La promoción cuenta con inmuebles de unos 100 metros cuadrados, además de un ático de mayores dimensiones, la adjudicación del cual se orientará a unidades de convivencia más numerosas, atendiendo un uso racional del espacio disponible.

“Se trata de viviendas prácticamente para estrenar, en una ubicación estratégica de la ciudad y con alquileres muy por debajo del precio de mercado”, dijo Gregori, quien puso énfasis en "la transparencia" del procedimiento de adjudicación.

Vista del inmueble, hace un mes. / J.C.

El técnico del Departamento de Vivienda Humberto Pastor explicó que el procedimiento de adjudicación se realizará "mediante un sistema de baremación objetiva, basado exclusivamente en criterios previamente establecidos en las bases y sin elementos subjetivos". En caso de empate entre solicitudes, la adjudicación se resolverá mediante sorteo.

Entre los requisitos para optar a estas viviendas figura no disponer de una vivienda en propiedad, no haber sido adjudicatario de una vivienda municipal durante los últimos cinco años y estar al corriente de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento. El contrato de alquiler se establece por un máximo de siete años, no prorrogable, como marca la ley valenciana.

Así mismo, las personas solicitantes tendrán que acreditar unos ingresos mínimos y máximos. El límite máximo se sitúa en 6,5 veces el IPREM —aproximadamente 54.600 euros anuales—, mientras que el umbral mínimo se establece en 3,5 veces el IPREM, alrededor de 29.400 euros anuales, con el objetivo de garantizar la capacidad de afrontar el pago del alquiler.

Requisitos de acceso y criterios

Las viviendas están dirigidas principalmente a unidades de convivencia formadas por un mínimo de dos personas adultas, ya sea mediante vínculo matrimonial, pareja de hecho o relaciones familiares de hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También podrán optar familias monoparentales con menores a cargo.

En el caso de la vivienda ático, por sus mayores dimensiones, se exigirá como unidad mínima de convivencia dos personas adultas y un menor a cargo.

El sistema de puntuación tendrá en cuenta factores sociales y de arraigo en la ciudad. Entre los criterios de baremación destacan:

Tener hijos menores a cargo o personas dependientes.

El tiempo de empadronamiento en Gandia, con mayor puntuación para quien acredite una residencia más prolongada en la ciudad.

La edad de las personas solicitantes, priorizando el acceso de menores de 45 años como medida para facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda de la población joven.

El arraigo y la edad se valoran como méritos y aportarán un máximo de 100 puntos. Respecto de la vecindad, llevar menos de 5 años empadronado en Gandia dará 10 puntos, entre 5 y 10 años serán 15 puntos, y más de 10 años darán 20 puntos. La edad (del solicitante) se evaluará acorde con esta tabla: de 18 a 45 años (10 puntos), de 46 a 55 años (20 puntos) y 10 puntos para los mayores de 55 años.

El concejal precisó que estas viviendas no tienen carácter de vivienda social, sino de "vivienda asequible", destinada a personas con ingresos suficientes para afrontar el alquiler, pero que encuentran dificultades en el mercado residencial actual.

En este sentido los precios del alquiler se situarán entre los 485 y los 503 euros mensuales de renta base, una cantidad que se sitúa entre un 40% y un 50% por debajo de los precios actuales del mercado, indicaron.

A estas cantidades se suman gastos ya incluidos en el precio final, como la comunidad de propietarios y la tasa de residuos, lo cual sitúa el coste mensual total entre aproximadamente 547 y 578 euros, según el inmueble adjudicado.

La adquisición y rehabilitación del inmueble se ha realizado a través del Plan Estatal de Vivienda, mediante fondos transferidos por el Estado y gestionados por la Generalitat en régimen de concurrencia competitiva.

El Ayuntamiento de Gandia resultó beneficiario de esta línea de ayudas, hecho que permitió comprar el edificio a la Sareb e incorporarlo al parque municipal de vivienda. Con esta actuación el consistorio continúa ampliando su parque público, que actualmente supera las 200 viviendas municipales.