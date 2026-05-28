Estas son las siete playas de España que llevan recibiendo la bandera azul durante 40 años consecutivos

Gandia ha acogido este jueves el acto institucional conmemorativo del 40.º aniversario del programa Bandera Azul en España, un evento organizado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que ha reunido a representantes institucionales, entidades vinculadas al litoral y delegaciones de los municipios y puertos deportivos que han logrado mantener esta distinción de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental durante cuatro décadas consecutivas.

El acto, celebrado en las instalaciones del hotel Senator de la playa de Gandia, ha servido para reconocer la trayectoria de las únicas siete playas y dos puertos deportivos de todo el territorio español que han revalidado ininterrumpidamente la bandera azul desde hace 40 años.

En este selecto grupo figuran las playas del Carregador de Alcalà de Xivert, San Joan de Alicante, la Fossa de Calp, Sant Antoni de Cullera, Carrer la Mar en El Campello, Bastiagueiro en Oleiros y la playa Nord de Gandia, además de los clubes náuticos de Altea y Calp.

La jornada ha contado con las intervenciones del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el presidente de Adeac, José Palacios, quienes han puesto en valor el compromiso sostenido de los municipios y entidades reconocidas con la excelencia ambiental, la seguridad y la calidad de los servicios vinculados al litoral.

Prieto destacó que “hoy no celebramos únicamente una bandera, celebramos 40 años de compromiso constante, demostrando que la excelencia no se improvisa y que la sostenibilidad no es una moda pasajera, sino una convicción profunda”.

El primer edil recordó que la ciudad ya acogió en 2024 el II Congreso Internacional de Bandera Azul. Puso en valor el trabajo de los servicios municipales, técnicos, brigadas de playa, socorristas y profesionales del sector turístico que hacen posible mantener los estándares de calidad año tras año. Asimismo, destacó las políticas impulsadas por el ayuntamiento en materia de sostenibilidad y movilidad, como los planes de sostenibilidad turística, las playas libres de humo, las zonas de paso libre en la orilla o la restricción del tráfico en el paseo marítimo.

En relación con los reconocimientos obtenidos por la ciudad, Prieto recordó que Gandia ha renovado este año la Bandera Azul de la playa Nord por cuadragésimo año consecutivo y mantiene también las distinciones en la playa de l’Auir, el Aula Natura Marjal de Gandia y el Sendero Azul de la pasarela elevada para peatones de la playa Nord. Además, la ciudad ha recibido una mención especial de ámbito nacional por la excelencia de sus servicios de salvamento y socorrismo.

Trabajo conjunto

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios, señaló que "en más de 5.000 lugares con Bandera Azul repartidos en 52 países, solo siete playas y dos puertos deportivos han mantenido la distinción desde el inicio del programa. Es un auténtico orgullo”.

Palacios incidió en que el éxito de Bandera Azul “no es fruto de la casualidad”, sino del trabajo conjunto de administraciones, técnicos municipales, servicios de limpieza, cuerpos de seguridad, socorristas y profesionales turísticos. Asimismo, recordó que los criterios del distintivo incluyen la excelencia en la calidad del agua, la accesibilidad, la educación ambiental, la seguridad y los servicios de socorrismo.

Durante el acto se ha hecho entrega de una placa conmemorativa, un certificado y una bandera a los municipios y puertos deportivos distinguidos por sus cuatro décadas consecutivas de excelencia.