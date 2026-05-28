Tavernes de la Valldigna conciencia sobre el poder del dibujo y la expresión infantil para abordar la guerra
La cita incluye diversas charlas sobre obras de diferentes autores que hacen referencia al impacto de los conflictos
Ainhoa Ferrando
Tavernes de la Valldigna acoge las jornadas "Dibuixos i Paraules per a la Guerra”. La Casa de la Cultura del municipio se convertirá, del 28 al 30 de mayo, en un espacio de reflexión sobre la guerra, la infancia y el poder de la literatura y las imágenes para explicar los conflictos.
Hoy, jueves 28 de mayo, a las 19 horas, se realizará "Dibuixos per a la Guerra Civil Espanyola", un diálogo sobre el libro “Dibujos para una guerra”, en el que intervendrán Clara de la Flor, Cristina Escivà, Aroa Moreno y Francesc Bononad.
Mañana, viernes 29 de mayo, a las 19 horas, también se celebrará "L'absurd de les guerres", una charla sobre la obra “La guerra del bum-bum, el tam-tam y el tampatantam”, en la que estarán presentes Francesc Bononad y Chuso Puig.
Y, el sábado 30 de mayo, las 12 horas, se llevará a cabo "El forat de les guerres", un coloquio sobre el álbum ilustrado “No”, en el que participarán Paula Carbonell y Juan Senís.
Desde el ayuntamiento destacan la importancia de estas jornadas, ya que "en las guerras, la voz de los niños y niñas a veces queda silenciada, invisible entre el ruido y la destrucción". Sin embargo, recuerdan que "hay una cosa que no les pueden quitar: la capacidad de dibujar, de expresarse y de contar aquello que viven y sienten. Cuando dibujan, toman la palabra. Cuando crecen, dejan testimonio, porque también tienen una historia que merece ser escuchada".
Las jornadas cuentan con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
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