Tavernes de la Valldigna conciencia sobre el poder del dibujo y la expresión infantil para abordar la guerra

Tavernes de la Valldigna acoge las jornadas "Dibuixos i Paraules per a la Guerra”. La Casa de la Cultura del municipio se convertirá, del 28 al 30 de mayo, en un espacio de reflexión sobre la guerra, la infancia y el poder de la literatura y las imágenes para explicar los conflictos.

Hoy, jueves 28 de mayo, a las 19 horas, se realizará "Dibuixos per a la Guerra Civil Espanyola", un diálogo sobre el libro “Dibujos para una guerra”, en el que intervendrán Clara de la Flor, Cristina Escivà, Aroa Moreno y Francesc Bononad.

Mañana, viernes 29 de mayo, a las 19 horas, también se celebrará "L'absurd de les guerres", una charla sobre la obra “La guerra del bum-bum, el tam-tam y el tampatantam”, en la que estarán presentes Francesc Bononad y Chuso Puig.

Y, el sábado 30 de mayo, las 12 horas, se llevará a cabo "El forat de les guerres", un coloquio sobre el álbum ilustrado “No”, en el que participarán Paula Carbonell y Juan Senís.

Desde el ayuntamiento destacan la importancia de estas jornadas, ya que "en las guerras, la voz de los niños y niñas a veces queda silenciada, invisible entre el ruido y la destrucción". Sin embargo, recuerdan que "hay una cosa que no les pueden quitar: la capacidad de dibujar, de expresarse y de contar aquello que viven y sienten. Cuando dibujan, toman la palabra. Cuando crecen, dejan testimonio, porque también tienen una historia que merece ser escuchada".

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Las jornadas cuentan con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.