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Tavernes de la Valldigna releva a Potries y se concentrará ante el ayuntamiento para exigir al Consell la construcción del centro de día y la residencia municipal

El consistorio convoca una concentración el 4 de junio para reclamar a la Generalitat la construcción de infraestructuras sociales proyectadas en 2021

Reunión de coordinación entre la alcaldesa Lara Romero, la concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores, Amparo Bo, y el concejal de Sanidad, Zeus Grau.

Reunión de coordinación entre la alcaldesa Lara Romero, la concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores, Amparo Bo, y el concejal de Sanidad, Zeus Grau. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Tavernes de la Valldigna ha hecho un llamamiento público a los vecinos y vecinas de la localidad y de otros municipios de la comarca para participar en la concentración pública que llevarán a cabo el próximo 4 de junio, a las 20 h, a las puertas del ayuntamiento para exigir a la Generalitat Valenciana la construcción del centro de día y la residencia para personas mayores. Cabe recordar que estas infraestructuras sociales, como otras de la comarca, estaban proyectadas dentro del Pla Convivint en 2021 y finalmente han sido descartadas por el actual gobierno valencianao.

Centenares de personas, entre las que se encontraban la alcaldesa Lara Romero y la concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores, Amparo Bo, ya se concentraron el pasado mes de febrero en Potries para reclamar la construcción de la residencia comarcal ante "el abandono" del Consell. Ahora Tavernes coge el testigo y hace un llamamiento a la movilización.

La alcaldesa Lara Romero ha lamentado que la Generalitat Valenciana no haya incluido estas actuaciones en ninguno de los dos últimos presupuestos autonómicos, a pesar de tratarse de servicios esenciales para garantizar una atención digna a las personas mayores y dar respuesta a una necesidad de toda la comarca.

Pese a esta primera negativa, el gobierno municipal espera que esta infraestructura tan necesaria pueda quedar contemplada en los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se presentarán mañana y subraya "la necesidad urgente de que Tavernes disponga de los recursos asistenciales que merecen las personas mayores de la localidad".

La alcaldesa ha señalado que “las personas mayores merecen recursos públicos de calidad y cercanía". En sus palabras, "no podemos permitir que se deje abandonado un proyecto tan importante para el bienestar de muchas familias de Tavernes y la Safor”. Romero ha defendido que “el futuro centro de día debe convertirse en un espacio de convivencia, integración y participación activa de las personas mayores y fomentar, así, la relación intergeneracional con los jóvenes y el voluntariado social del municipio”.

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La concentración que se prepara en Tavernes pretende reivindicar los derechos de las personas mayores no solo de la localidad, sino de toda la comarca y exigir a la Generalitat Valenciana que recupere proyectos comprometidos e imprescindibles para el futuro de los servicios sociales públicos.

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