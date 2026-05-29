Alba Cabrera, fallera mayor de Oliva 2027: "Creo que el cargo ya está consolidado en la ciudad y hay que seguir en esa línea"
La nueva embajadora de las Fallas de Oliva señala que será un orgullo compartir el ejercicio con Tania Gisbert, "porque ella abrirá un camino como primera fallera mayor infantil, y eso todavía hace el año más especial"
La nueva fallera mayor de Oliva, Alba Cabrera Tur, asegura que para ella fue una "auténtica sorpresa" la visita de directivos de la Junta Local Fallera, con su presidente, Santiago García, al frente, el domingo pasado a su casa para preguntarle si aceptaba el cargo. No se lo pensó mucho. "Miré a mi madre, y al ver que asentía, dije que sí", señala.
Nacida en Oliva hace 23 años, su padre Ferran es de Pego y su madre, Sabina, de Oliva. Tiene un hermano menor, Ferran, de 19 años. Es graduada en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Marketing y Publicidad por Florida Universitaria. Trabaja en València, en el equipo de marketing de Anecoop, y reside en Pego. "Creo que la rivalidad de la que hablan entre gente de Oliva y Pego no es tal, ha ido desapareciendo", responde con diplomacia al preguntarle sobre el asunto.
Aunque no viene de familia fallera ella lo es prácticamente desde toda la vida. Primero, por amistades de sus padres, se apuntó a la falla La Manta al Coll, de Alginet. De ahí, tras mudarse a vivir a Pego, se inscribió en la de Convent, una de las tres comisiones de la localidad vecina. Pero después, empujada por el deseo de que su abuela la viera vestida de fallera en su ciudad natal, Oliva, pasó a la Falla Conservatori.
Confiesa que todavía está asimilando la noticia, y dando las primeras entrevistas, pero le hace mucha ilusión y se siente respaldada por su familia, en su trabajo y en su comisión.
De Conservatori también procede la fallera mayor saliente, Teresa Borràs, y la fallera mayor infantil, Tania Gisbert Amor, de 13 años, por tanto las tres ya se conocían. Su predecesora en el cargo le ha aconsejado "que disfrute mucho, que viva con intensidad cada momento, porque el año pasa volando".
Considera que hacer tándem con Tania será "un orgullo, porque además ella abrirá un camino como primera fallera mayor infantil, y eso todavía lo hace más especial".
Opina que el papel de una fallera mayor se debe ejercer con responsabilidad y añade que esta figura en Oliva, superados los vaivenes de los últimos años, "ya está consolidada y hay que seguir en esta línea, que no se pierda, y lleve la voz de todas las comisiones". En cuanto a los actos espera con ganas la Crida y es una apasionada de la pólvora y las "mascletades".
Sobre Conservatori opina que es una comisión "muy unida, festera, familiar, de mucha tradición, cercana, creativa, y con falleros siempre dispuestos a trabajar y a hacer que todos nos sintamos cómodos".
En su agenda fallera ya tiene apuntadas tres fechas; la despedida de Teresa, el 25 de julio y la Demanà de Tania y ella, el 22 de agosto, ambos eventos veraniegos por la tarde en el Hort de la Bosca, y su presentación, que será el 24 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Un año sin ver a su hijo en Oliva: 'Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”
- Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
- Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni
- La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación