Alba Cabrera, fallera mayor de Oliva 2027: "Creo que el cargo ya está consolidado en la ciudad y hay que seguir en esa línea"

La nueva fallera mayor de Oliva, Alba Cabrera Tur, asegura que para ella fue una "auténtica sorpresa" la visita de directivos de la Junta Local Fallera, con su presidente, Santiago García, al frente, el domingo pasado a su casa para preguntarle si aceptaba el cargo. No se lo pensó mucho. "Miré a mi madre, y al ver que asentía, dije que sí", señala.

Nacida en Oliva hace 23 años, su padre Ferran es de Pego y su madre, Sabina, de Oliva. Tiene un hermano menor, Ferran, de 19 años. Es graduada en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Marketing y Publicidad por Florida Universitaria. Trabaja en València, en el equipo de marketing de Anecoop, y reside en Pego. "Creo que la rivalidad de la que hablan entre gente de Oliva y Pego no es tal, ha ido desapareciendo", responde con diplomacia al preguntarle sobre el asunto.

Aunque no viene de familia fallera ella lo es prácticamente desde toda la vida. Primero, por amistades de sus padres, se apuntó a la falla La Manta al Coll, de Alginet. De ahí, tras mudarse a vivir a Pego, se inscribió en la de Convent, una de las tres comisiones de la localidad vecina. Pero después, empujada por el deseo de que su abuela la viera vestida de fallera en su ciudad natal, Oliva, pasó a la Falla Conservatori.

Confiesa que todavía está asimilando la noticia, y dando las primeras entrevistas, pero le hace mucha ilusión y se siente respaldada por su familia, en su trabajo y en su comisión.

De Conservatori también procede la fallera mayor saliente, Teresa Borràs, y la fallera mayor infantil, Tania Gisbert Amor, de 13 años, por tanto las tres ya se conocían. Su predecesora en el cargo le ha aconsejado "que disfrute mucho, que viva con intensidad cada momento, porque el año pasa volando".

Considera que hacer tándem con Tania será "un orgullo, porque además ella abrirá un camino como primera fallera mayor infantil, y eso todavía lo hace más especial".

Opina que el papel de una fallera mayor se debe ejercer con responsabilidad y añade que esta figura en Oliva, superados los vaivenes de los últimos años, "ya está consolidada y hay que seguir en esta línea, que no se pierda, y lleve la voz de todas las comisiones". En cuanto a los actos espera con ganas la Crida y es una apasionada de la pólvora y las "mascletades".

Sobre Conservatori opina que es una comisión "muy unida, festera, familiar, de mucha tradición, cercana, creativa, y con falleros siempre dispuestos a trabajar y a hacer que todos nos sintamos cómodos".

En su agenda fallera ya tiene apuntadas tres fechas; la despedida de Teresa, el 25 de julio y la Demanà de Tania y ella, el 22 de agosto, ambos eventos veraniegos por la tarde en el Hort de la Bosca, y su presentación, que será el 24 de octubre.