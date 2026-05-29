La Casa de la Marquesa de Gandia reúne a profesionales de la salud de diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana en las VII Jornades de Salut Comunitària

La Casa de la Marquesa de Gandia ha acogido hoy la celebración de las VII Jornades de Salut Comunitària de la ciudad, un encuentro consolidado como un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre la salud comunitaria y las políticas públicas centradas en las personas.

La jornada ha contado con la participación de representantes municipales, coordinadores y coordinadoras de zonas básicas de salud y profesionales sanitarios procedentes de diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana, entre ellas la Safor, l’Horta Sud, la Ribera Alta, la Marina Baixa i l’Horta Nord.

Liduvina Gil, concejala de Políticas Saludables, ha sido la encargada de inaugurar el encuentro y ha puesto en valor la trayectoria de estas jornadas y el compromiso del Ayuntamiento de Gandia con una visión transversal de la salud. “La salud no es solo una cuestión sanitaria, sino una manera de pensar en la ciudad, las políticas públicas y la vida cotidiana de las personas”, ha afirmado.

Gil ha recordado que estas jornadas forman parte de un recorrido de más de una década de trabajo continuo en la salud comunitaria y ha destacado la apuesta municipal por incorporar progresivamente esta perspectiva en todas las áreas de gestión.

En este sentido, ha señalado que el cambio de denominación del departamento municipal, que pasó de Sanidad a Políticas Saludables, refleja “una manera diferente de entender el derecho a la salud como un eje transversal que atraviesa el urbanismo, la educación, los servicios sociales, la cultura o el deporte”.

Asimismo, ha incidido en el carácter abierto y participativo de las jornadas, concebidas como un espacio de encuentro entre profesionales, ciudadanía y tejido asociado, con el objetivo de compartir experiencias, generar alianzas y afrontar nuevos retos colectivos.

Por su parte, José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, ha destacado que la ciudad ha convertido la salud comunitaria en una estrategia basada en las personas y en la generación de oportunidades y calidad de vida. “Sin políticas de salud no puede haber progreso social ni creación de riqueza”, ha asegurado.

También ha defendido la necesidad de un modelo urbano que favorezca el bienestar colectivo mediante espacios asequibles, inclusivos y pensados para todas las etapas de la vida, y ha puesto el foco en cuestiones como la salud mental juvenil, la soledad no deseada de las personas mayores o la necesidad de construir ciudades más humanas y cohesionadas.

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Además, ha subrayado la importancia de las alianzas entre administraciones, profesionales sanitarios, agentes sociales y colectivos sociosanitarios con el fin de avanzar en políticas comunitarias eficaces. “La perspectiva de salud comunitaria nos ha enseñado que la suerte de uno es siempre la suerte de todos”, ha concluido.